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Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı!

Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı!

Mersin'de 38 kilo 297 gram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan 4 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

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İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen Erdemli, Tarsus, Silifke ve Anamur ilçelerindeki adreslere operasyon düzenlendi.

Adreslerde 38 kilo 297 gram esrar, 30 kök Hint keneviri, uyuşturucu hap ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Jandarma ekipleri 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 1'i serbest bırakıldı.

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