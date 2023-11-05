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Denizli'de kaçak alkol can aldı!

Denizli'de kaçak alkol can aldı!

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde kaçak alkol aldığı iddia edilen bir kişi evinde ölü bulundu.

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Olay, Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yakınlarının bir süredir haber alamadığı Abdullah Pehlivan evinde hareketsiz yatarken bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık görevlileri, Pehlivan’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Evde çok sayıda kaçak alkolle karşılaşan güvenlik güçleri, detaylı çalışma gerçekleştirdi. Yapılan incelemenin ardından Pehlivan’ın cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İlk belirlemelere göre Pehlivan’ın kaçak alkol aldıktan sonra hayatını kaybettiği ileri sürülüyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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