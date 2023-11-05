Bursa'da Çekirge Caddesi'nde korkutan yangın gerçekleşti

Bursa'nın en işlek caddelerinden olan Çekirge Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın çatı katı alevlere teslim oldu. Alevler, yan binalara sıçramadan söndürülürken, dumandan etkilenen vatandaşlar büyük panik yaşadı.

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Yangın, saat 08.30 sıraları merkez Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde millet bahçesi karşısında bulunan 3 katlı kullanılmayan binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimsenin kullanmadığı 3 katlı binadan biranda dumanlar yükselmeye başladı. Dumanların yükseldiği gören vatandaşlar, 112 Acil Servise ihbarda bulundu.



Kısa sürede olay yerine gelen Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Daire Başkanlığı ekipleri, kullanılmaz hale gelen binanın çatı katındaki alevleri yandaki binalara sıçramadan kontrol altına aldı. Yan binalarda bulunan vatandaş, çıkan dumandan etkilenerek büyük panik yaşadı.



Kısa süreden söndürülen alevler, yan tarafta konaklayan oteldeki vatandaşları da tedirgin etti.