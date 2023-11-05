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45. İstanbul Maratonu'nda zafer Kenyalı atletlerin!

45. İstanbul Maratonu'nda zafer Kenyalı atletlerin!

Türkiye İş Bankası 45. İstanbul Maratonu’nu erkeklerde Kenyalı atlet Panuel Mkungo, kadınlarda ise yine Kenyalı atlet Beatrice Cheptoo kazandı.

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"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" unvanını taşıyan ve Dünya Atletizm Birliği (World Athletics) tarafından "Gold Label" kategorisinde yer alan maraton, 45. kez gerçekleştirildi.

Organizasyonda 42 kilometre koşan sporcular, köprüyü geçtikten sonra Beşiktaş sapağından ayrılarak Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş'a inerek, sahil yolunu izleyip Karaköy'e ulaştı.

Galata Köprüsü'nden sonra Sirkeci yönüne sapan atletler, sahil yolunu takip ederek Bakırköy Hava Harp Okulu önünden geldikleri istikamete döndü.

Sahil yolundan Gülhane Parkı'na doğru devam ederek parkın içinden geçen sporcular, Sultanahmet Meydanı'na çıktı. Yarış, Roma, Bizans ve Osmanlı İmparatorluklarının toplantı ve spor merkezi olan "At Meydanı"nda, Sultanahmet Camisi'nin giriş kapısı ile Dikilitaş'ın arasında son buldu.

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Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu
Foto Galeri Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu Galeriye Gözat
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