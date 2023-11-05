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Libertadores Kupası'nda Fluminense şampiyon oldu

Libertadores Kupası'nda Fluminense şampiyon oldu

2023 Libertadores Kupası finalinde; Fluminense, Boca Juniors'i 2-1 yenerek şampiyon oldu.

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Brezilya'nın Rio de Janeiro şehrinde yer alan Maracana stadında oynanan Güney Amerika futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının finalinde, Brezilya ekibi Fluminense, Arjantin ekibi Boca Juniors'ı uzatmalarda 2-1 mağlup ederek tarihinde ilk kez Libertadores kupasını kazandı.

Güney Amerika'nın en büyüğünün belli olduğu karşılaşmanın ilk golünü Fluminense, 36. dakikada German Cano ile bulurken Boca Juniors, 72. dakikada Luis Advincula'nın golüyle eşitliği yakaladı.

Maçın normal süresi 1-1 sona ererken uzatmalarda Fluminense, 99. dakikada John Kennedy'nin golüyle 2-1 öne geçti ve maç da bu skorla tamamlandı.

Karşılaşmada, 101. dakikada Fluminense'den John Kennedy, 105+7'de ise Boca Juniors'dan Frank Fabra kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bıraktı.

Galatasaray'ın eski futbolcu Felipe Melo da Libertadores Kupası şampiyonu Fluminense formasıyla 40 yaşında ilk 11'de yer aldı.

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