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Çamlıpınar Göleti'nde muhteşem manzara ortaya çıktı

Çamlıpınar Göleti'nde muhteşem manzara ortaya çıktı

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yer alan Çamlıpınar Göleti'nin manzarası havadan görüntülendi. Göletin yansıyan görüntüsü, güzel bir tablo oluşturdu.

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Dipsizgöl köyü sınırlarında bulunan gölün doğası ve bölgenin temiz havası, doğa tutkunlarına sonbaharın eşsiz güzellikleri içerisinde gezi ve kamp imkanı sunuyor. Çevredeki ormanlık alanda yaşayan hayvanların da su ihtiyacını karşıladığı Çamlıpınar Gölü'nün deniz seviyesinden yüksekliği yaklaşık bin 50 metre. Güzel manzarayı fırsat bilen vatandaşlar gölün etrafında yürüyüş yaptı ve doğa harikası Çamlıpınar Gölü çevresinde fotoğraf çekti. Göl havadan da görüntülendi.



Çam, kayın, köknar ve palamut ağaçlarıyla çevrili gölü ziyaret eden Mehmet Ali Türedi, "Sonbahar aylarındayken Çamlıpınar Gölü'ne geldik. Bu aylarda buraların çok güzel olduğu konuşuluyordu. Doğanın dört renginin de burada bulabileceğimizi söylediler. Buraya gelmek istedik. Adeta görsel bir şölen ile karşılaştık. Ağaçlar rengarenk hem sonbahar hem de yeşil ile turuncunun birbirine yakıştığı en güzel zamanlardayız. Düzce'ye gelindiği zaman bu bölgeye gelip hem gölün kenarında mangallarını yapabilirler, hem doğa yürüyüşü hem de trekking yapabilirler. Kesinlikle herkesi Düzce’ye davet ediyorum" dedi.

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