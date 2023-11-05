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Hırsız gözünü bile kırpmadan yardım kumbarasını çaldı

Hırsız gözünü bile kırpmadan yardım kumbarasını çaldı

Bursa’da vicdansız hırsız, tezgah üzerinde duran yardım kumbarasını çaldı. O anlar anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay, Gemlik ilçesinde meydana geldi. Çarşı meydanında bir işletmeye giren yaşlı hırsız, tezgahtardan çay isteyerek dikkatini dağıttı. Daha sonra hırsız, tezgahtar arkasını dönünce SMA hastası Yağız Batu bebek için toplanan paraların bulunduğu yardım kumbarasını çantasına attı. Vicdansız hırsız, çayını da alarak kayıplara karıştı. Bir süre sonra yardım kumbarasının yerinde olmadığını fark eden tezgahtar, kameralara bakarak hırsızın kumbarayı çaldığını gördü. Tezgahtar durumu polis ekiplerine bildirdi. Vicdansız hırsızı arama çalışmaları sürüyor.

Polis ekipleri olayla ilgili tahkikat başlatırken, ailenin şikayetçi olması bekleniyor.

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