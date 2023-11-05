Ford fabrikasının açılışı gerçekleşti

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, "Ancak yarınlar için hayallerimiz bunların çok daha ötesinde. Yeniköy Fabrikamız, işte bu hayallerimize hizmet edecek." dedi.

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Ford Otosan'ın, inovatif ve verimli çözümlerle yeniden tasarladığı Yeniköy Fabrikası'nın açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Törende konuşan Koç, Cumhuriyet'in şanlı ve şerefli tarihinin 100. yılını coşkuyla kutladıkları özel bir yılda olduklarını söyledi.

Koç Topluluğunun tarihi ve yatırımlarından söz eden Koç, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yaptıkları çalışmaları anlattı.

Türkiye ile beraber büyüdüklerine ve ülke için değer oluşturduklarına işaret eden Koç, "Sayın Cumhurbaşkanım, ne mutlu bizlere ki birlikte iş yaptığımız ortaklarımız hem topluluğumuza hem Türkiye'ye her zaman güvenmeye devam ettiler." dedi.

Ford Otosan'ın Türkiye'de yaptığı çalışmalara değinen Koç, "Ford Otosan, kurulduğu günden bu yana insan kaynağı ve AR-GE'ye büyük yatırımlar yapmayı sürdürdü. Bugün de bunların meyvesini topluyoruz. Her şeyin odağında insan olduğunu yaşayarak gördük. Türk otomotiv sektörünün çok şükür öncüsü olduk. Pek çok ilki hayata geçirdik." diye konuştu.