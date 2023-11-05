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HABER /  POLİTİKA

Barış Yarkadaş'ın 'Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım' sözleri yeniden gündem oldu

Özgür Özel, 13 yıllık Kemal Kılıçdaroğlu döneminden sonra CHP'nin 8. Genel Başkanı oldu. Genel Başkan seçiminin sonuçlanmasının ardından, CHP'li eski vekil ve gazeteci Barış Yarkadaş'ın eylül ayında canlı yayında söylediği "Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım" ifadeleri sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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CHP 38. Olağan Kurultayı'nda 81 ilden gelen bin 367 kurultay delegesi, Cumhuriyet’in ve partinin 100. yılında yeni genel başkanı ve yeni parti yönetimini seçti. CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel oldu.

Genel Başkan seçiminin ardından, Barış Yarkadaş'ın eylül ayında TV100'de katıldığı canlı yayında kullandığı ifadeler yeniden gündeme geldi.

Yarkadaş, söz konusu yayında "Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım" sözlerini kullanmıştı.

Özel'in seçilmesinin ardından Yarkadaş'ın bu sözleri yeniden sosyal medya platformu X'de (Twitter) gündeme geldi, 'Barış Yarkadaş' etiketi ise TT (Trend Topic) oldu.

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