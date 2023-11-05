BIST 7.706
DOLAR 28,38
EURO 30,48
ALTIN 1.818,47
HABER /  POLİTİKA

Kemal Kılıçdaroğlu, salondan kaçtı Özgür Özel'i sosyal medyadan tebrik etti!

Kemal Kılıçdaroğlu, salondan kaçtı Özgür Özel'i sosyal medyadan tebrik etti!

13 yıl sonra CHP Genel Başkanlığı koltuğunu kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İkinci tur oylama sürerken kurultay salonunu terk eden Kemal Kılıçdaroğlu, sonucun açıklanmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden Özgür Özel'i tebrik etti.

Abone ol

CHP 38. Kurultayı'nda 13 yıl sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık dönemi resmen sona erdi ve yeni Genel Başkan Özgür Özel oldu. İkinci tur oylama sürerken kurultay salonunu terk eden Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i sosyal medya üzerinden tebrik etmekle yetindi. Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Özgür Özel’i kutluyor, başarılar diliyorum

Büyük Önderimiz Atatürk’ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. Ve bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla, Genel Başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız Özgür Özel’i kutluyor, başarılar diliyorum.

ÖNCEKİ HABERLER
CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel'den kurultay zaferi sonrası ilk mesaj
CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel'den kurultay zaferi sonrası ilk mesaj
CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel oldu! Kemal Kılıçdaroğlu devri 13 yıl sonra kapandı
CHP'nin yeni Genel Başkanı Özgür Özel oldu! Kemal Kılıçdaroğlu devri 13 yıl sonra kapandı
Fenerbahçe üç sezondur liderliği Trabzonspor maçında kaybediyor
Fenerbahçe üç sezondur liderliği Trabzonspor maçında kaybediyor
Kılıçdaroğlu iddiasına CHP'den yalanlama geldi
Kılıçdaroğlu iddiasına CHP'den yalanlama geldi
CHP kurultayında İstanbul delegelerine sahte mesaj atıldı! Özgür Çelik’ten açıklama
CHP kurultayında İstanbul delegelerine sahte mesaj atıldı! Özgür Çelik’ten açıklama
Dusan Tadic: Bizler kurban değil, savaşçıyız
Dusan Tadic: Bizler kurban değil, savaşçıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan Rize'de
İsmail Kartal: Beklemediğimiz anlarda şok goller yedik
İsmail Kartal: Beklemediğimiz anlarda şok goller yedik
Uğurcan Çakır: Fenerbahçe bizimle oynamamıştı
Uğurcan Çakır: Fenerbahçe bizimle oynamamıştı
Abdullah Avcı: Kazanmak için geldik ve kazandık
Abdullah Avcı: Kazanmak için geldik ve kazandık
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 15 hedef imha edildi
Irak'ın kuzeyine hava harekatı! 15 hedef imha edildi
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e: Keşke burada anlattıklarını yüzüme söyleseydin
Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e: Keşke burada anlattıklarını yüzüme söyleseydin