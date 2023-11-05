Kemal Kılıçdaroğlu, salondan kaçtı Özgür Özel'i sosyal medyadan tebrik etti!

13 yıl sonra CHP Genel Başkanlığı koltuğunu kaybeden Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İkinci tur oylama sürerken kurultay salonunu terk eden Kemal Kılıçdaroğlu, sonucun açıklanmasının ardından sosyal medya hesabı üzerinden Özgür Özel'i tebrik etti.

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CHP 38. Kurultayı'nda 13 yıl sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık dönemi resmen sona erdi ve yeni Genel Başkan Özgür Özel oldu. İkinci tur oylama sürerken kurultay salonunu terk eden Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel'i sosyal medya üzerinden tebrik etmekle yetindi. Kılıçdaroğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Özgür Özel’i kutluyor, başarılar diliyorum

Büyük Önderimiz Atatürk’ün emanetini, bugüne kadar onurla taşıdım. Ve bugün, kurultay delegelerimizin verdiği kararla, Genel Başkanlık görevine veda ediyorum. Bugüne kadar mücadelemize omuz veren herkese teşekkür ederim. Genel Başkanlık görevine seçilen yeni Genel Başkanımız Özgür Özel’i kutluyor, başarılar diliyorum.