Abdullah Avcı: Kazanmak için geldik ve kazandık

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, "Bugün kazanmak için geldik ve kazandık. Ancak daha yeterli değiliz. Gelişeceğiz." dedi.

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından bordo-mavili takımın teknik direktörü Abdullah Avcı, açıklamalarda bulundu.

Abdullah Avcı'nın açıklamaları şu şekilde:

"Taraftarın istediği oyunu biliyorum"

"Trabzonspor taraftarının istediği oyunu biliyorum. Bunun için biraz zaman, biraz tekrar ve kaliteyi arttırmak gerekiyor. Bu galibiyet Trabzonspor taraftarlarına armağan olsun."

"Kazanmak için nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık"

"Fenerbahçe topu kaybettiği anlarda çok kişiyle baskı yapıyordu. Bunu nasıl kıracağımızı planladık. Biz buraya kazanmak için geldik. Kazanmak için nasıl oynanması gerekiyorsa öyle oynadık. Finalleri yapabilsek, oyun sıkışmayabilirdi. İlk yarı 2-0 oluyordu, faul verildi. Bilmiyorum, ondan sordum. Yediğimiz penaltıyla o forma çekişi arasındaki fark ne? Aydınlatırlarsa sevinirim. İki penaltı yedik, ne olduğunu merak ediyorum."

"Bugün kazanmak için geldik ve kazandık

"Maçtan önce söylemiştim. Fenerbahçe kaybettiği toplarda sayısal olarak çok kişiyle baskı yapıyordu. Bu baskıyı nasıl kırabiliriz ve alanları nasıl açabiliriz konusuna çalıştık. Bugün kazanmak için geldik ve kazandık. Ancak daha yeterli değiliz. Gelişeceğiz."