Selçuk Bayraktar ASELSAN ile cevap verdi!

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Türkiye’ye SİHA’larda kullanılan elektro-optik sistemlerle ilgili olarak ambargo uygulayan Kanada’ya ASELSAN ile yanıt verdi.

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Selçuk Bayraktar tarafından yapılan açıklamada, “SİHA’larımızda, çok yüksek teknolojiye sahip elektro-optik sistemler kullanıyoruz. Bir aralar bu kameralar gündeme gelmişti, ambargo konulmuştu.

ASELSAN geçtiğimiz hafta, yabancısından çok daha yüksek bir nitelikte çalışan elektro-optik geliştirdi. Testlerini yaptık. Yakın zamanda o da kullanıma girecek.

Ben ASELSAN’daki yol arkadaşlarımızı bir kere daha tebrik etmek istiyorum çünkü onların başarısı, bir anlamda o yabancı tedarikçinin de başarısızlığı oldu. Onlar da ciddi finansal sıkıntı içerisindeler.” ifadelerine yer verildi.

Kanada’nın Türkıye’ye yönelik elektro-optik sistem ambargosu

Kanada, Tek Vatan Harekatı sırasında Türkiye’nin Azerbaycan’a Bayraktar TB2 SİHA sevk etmesi sebebiyle Türkiye’ye savunma sanayii ambargosu uygulama kararı almıştı. Kanada’nın uyguladığı ambargo, Baykar Bayraktar TB2 SİHA’nın gözü niteliğindeki Kanadalı Wescam şirketinin ürettiği MX-15D elektro-optik sistemini kapsamaktaydı.

2020 yılından bu yana Kanada’nın, söz konusu sistemleri Türkiye’ye ihraç etmediği biliniyor. Ancak Türkiye’nin SİHA ihraç ettiği ülkelere Kanada tarafından söz konusu sistemler ihraç ediliyor.

"10 ülkeye ihracatı gerçekleştirildi"

Bu kapsamda Türkiye tarafından, ilk olarak ASELSAN’ın geliştirdiği CATS sistemi üzerinde iyileştirmeler yapılarak 10 ülkeye ihracatı gerçekleştirildi.

Akabinde ise Selçuk Bayraktar’ın da bahsettiği ASELFLIR-500 adlı sistemin şu anda test faaliyetlerine başlanmış durumda. ASELFLIR-500’ün, MX-15D’den daha iyi özelliklere sahip olduğu biliniyor.

ASELFLIR-500’ün Türkiye’de ve Türk SİHA’larının ihraç edildiği ülkelerde kullanılmasıyla birlikte Kanadalı Wescam şirketinin, 7-8 senelik bir zaman dilimi içerisinde 1 ila 1.5 milyar dolar arasında bir gelir kaybına uğrayacağı değerlendiriliyor.

Kısa süre önce sistem hakkında bilgi veren ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, “ASELFLIR-500’de özellikle yüksek çözünürlük hedefleniyordu ve bunu başarmış olduk. Bugün rahatlıkla şunu söyleyebilirim ki 20 kilometrelerin üzerinde insan tespiti, 80 kilometrelerde tank tespiti yapabilen ve 20 kilometrelerin üzerinde işaretleme gerçekleştirebilen bir sistemden bahsediyoruz. Bunu hem gece hem gündüz yapabiliyor.

Aynı zamanda düşük ışık ortamında çok yüksek görüntü kabiliyetine sahip ve özellikle ilk defa bu sınıfta HD SWIR kamera özelliğini de kazandırmış olduk.

Sisli ve deniz ortamlarında yüksek görüntüleme performansına sahip bir sistem. Kendi kendine işaretleme ayarlamasını yapabilmekle birlikte yüzde 95’in üzerinde işaretlemelerinde atış performansına da sahip.

Dolayısıyla CATS ile millisini yapıp dünyaya ihraç ettik. Şimdi alanında en iyisini yaptık ve bundan sonra ilkleri yapma yolunda ASELSAN ilerliyor.” ifadelerini kullanmıştı.

"Bayraktar tb3 şu anda havada, üçüncü uçuş testi yapılıyor"

Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı olan Bayraktar Kızılelma'nın, verdikleri tarihten önce ilk uçuşunu gerçekleştirdiğine değinen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Kızılelma, ilk uçuşundan sonra dünya havacılık tarihine girecek uçuşlar gerçekleştirdi. Bir anlamda havacılığın tarihi yeniden yazılmaya başlanmış oldu. Bizlerin de geleceğin muharebesinde oyun kurucu olacağımızı müjdelemiş oldu. Bir önceki dünyada bizler takipçiydik, yurt dışından tedarik ediyorduk. Kızılelma ve Akıncı'nın gerçekleştirdiği yakın kol uçuşu dünya havacılık tarihine geçmiş oldu. Bir anlamda Cumhuriyet'imizin 100. yılında geleceğin hava muharebesini tüm toplumun önünde izlemiş olduk.

Bayraktar TB3 de Mavi Vatan'ın savunucusu olacak. Dünyada kendi sınıfında ilk olacak. Kısa pistli gemilerden inip kalkma kabiliyetine sahip olacak. Şu anda geliştirme çalışmaları devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda o da ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Bayraktar TB3 şu anda havada, üçüncü uçuş testi yapılıyor. Bayraktar TB3, TCG Anadolu'ya konuşlandığında çok büyük bir kuvvet çarpanı oluşturmuş olacak.

Bir SİHA'yı uzun menzile keşif için gönderebilme ve oraya ateş gücü aktarabilme kabiliyetine sahip olmuş oluyorsunuz. Bunu kısa pistli bir gemiden yapabildiğinizde bu dünyada ilk defa almış oluyor ve yan yana birçok kuvvet çarpanı gelmiş oluyor. Akıncı ilk uçuşunu yaptığında yıl 2019'du, aynı sınıftaki uçağı ABD 14 sene önce uçurmuştu. Bir anlamda 14 sene öndeydiler. Bayraktar TB3 ise insansız hava araçlarının hangi yöne gideceğini belirlediğimizin müjdesini vermiş oldu. Yarış devam ediyor."