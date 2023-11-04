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Fenerbahçe - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)

Fenerbahçe - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)

Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Trabzonspor dev maçta karşı karşıya gelecek.

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Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında saat 19.00'da derbi mücadelesinde Trabzonspor'u konuk edecek.

Fenerbahçe 0-0 Trabzonspor (CANLI SKOR)

Şükrü Saraçoğlu'nda oynanacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma BeIN Sports'tan canlı yayınlanacak.

İlk 11'ler

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Zajc, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswill, Eren, Mendy, Berat, Abdülkadir, Pepe, Visca, Onuachu

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