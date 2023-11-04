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Fenerbahçe - Trabzonspor maçı (CANLI YAYIN)
Süper Lig'in 11. hafta mücadelesinde Fenerbahçe ile Trabzonspor dev maçta karşı karşıya gelecek.Abone ol
Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında saat 19.00'da derbi mücadelesinde Trabzonspor'u konuk edecek.
Fenerbahçe 0-0 Trabzonspor (CANLI SKOR)
Şükrü Saraçoğlu'nda oynanacak müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Karşılaşma BeIN Sports'tan canlı yayınlanacak.
İlk 11'ler
Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Oosterwolde, Ferdi, İsmail, Zajc, Szymanski, İrfan Can, Tadic, Dzeko
Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniya, Denswill, Eren, Mendy, Berat, Abdülkadir, Pepe, Visca, Onuachu