Avrupa’nın ilk şarj edilebilir hibrit aracı Sakarya’da üretildi!

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, Sakarya’daki fabrikasında Türkiye’de üretilen ilk Şarj Edilebilir Hibrit (PHEV) otomobil olan yeni nesil Toyota C-HR’ın üretimine başladı.

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Toyota’nın, Avrupa’daki fabrikaları arasında şarj edilebilir otomobil üreten ilk fabrikası olarak önemli bir atılıma imza attığı Yeni Toyota C-HR'ın üretim hattından çıkış töreni gerçekleştirildi. 4 farklı elektrifikasyon çözümü sunan yeni Toyota C-HR’ın 2 buçuk ayda yaklaşık 40 bin adet ve gelecek yıl ise 140 bin adet üretilmesi planlanıyor.

Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'nin Sakarya'daki fabrikasında üretilen ve Avrupa’nın ilk şarj edilebilir otomobili olan Yeni nesil Toyota C-HR’ın hattan çıkış töreni gerçekleştirildi. 1,8 Hibrit, 2,0 Hibrit, 2,0 Hibrit 4 Çeker ile 2,0 Şarj Edilebilir Hibrit versiyonları ile farklı elektrifikasyon çözümü sunan yeni Toyota C-HR, gerçekleşen törenle banttan indi. Yeni C-HR’da araç içi pek çok kaplama malzemesi ve plastik parçalardan oluşan 100’den fazla parça geri dönüştürülen malzemelerden üretilirken eskiye nazaran bu oran iki katına çıkarıldı.

Türkiye’de toplam yatırımı 2,5 milyar Euro’ya ulaştı

Cumhuriyetin 100. yılını yeni Toyota C-HR’ın seri üretimine başlayarak taçlandıran şirket, Toyota’nın Avrupa’daki fabrikaları arasında şarj edilebilir otomobil üreten ilk fabrikası olarak önemli bir atılıma imza atarak, Türkiye’yi hibrit otomobil üretim üssü haline getiriyor. Tüm proje hazırlık süreci TMMT mühendisleri ve çalışanları tarafından yürütülen ve C-SUV segmentinde Toyota’nın yeni dizayn anlayışını en çarpıcı şekilde yansıtan yeni Toyota C-HR, Toyota Yeni Global Platformu (TNGA-2) üzerinde Hibrit ve Şarj Edilebilir Hibrit (PHEV) versiyonlarıyla üretilmeye başlandı. 308 milyon Euro ilave yatırım ile üretimine başlanan yeni nesil Toyota C-HR ve PHEV batarya üretimi ile Toyota’nın, Türkiye’de toplam yatırımı 2,5 milyar Euro’ya ulaştı. Yeni Toyota C-HR, ihracat pazarlarına Avustralya ve Yeni Zelanda’yı da dahil ederek Okyanusya Bölgesine ihracata başlamış oldu. Ayrıca, Sakarya’daki tesis bünyesinde kurulan yıllık 75 bin adet kapasiteli yeni batarya üretim hattı ile şirket, Toyota’nın Avrupa operasyonlarında elektrifikasyon dönüşümünün merkezi haline geliyor.

Yılda 140 bin adet üretilmesi planlanıyor

Yeni Nesil Toyota C-HR, C-SUV segmentindeki yeni dizayn anlayışını yansıtan etkileyici dış tasarımının yanı sıra, kullanıcı dostu dijital uygulamaları, performansı ve kaliteyi üst düzeyde sunan iç tasarımıyla dikkat çekiyor. Dünyada ilk defa Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye tarafından üretilecek olan bu model, geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyor. Yılsonuna kadar yaklaşık 2 buçuk ayda 35-40 bin adet üretilmesi hedeflenen aracın 2024’te 140 bin adet üretilmesi planlanıyor.

“50 milyar dolarlık ihracatımızı her geçen gün daha da artıracağız”

Yeni Toyota C-HR ile yeni ihracat pazarlarının olacağını söyleyen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye Genel Müdür ve CEO'su Erdoğan Şahin, “Kıymetli çalışanlarımızın katkıları ile her defasında yeni başarılara imza attık. Yeni Toyota C-HR aracımızı devreye almak için çevreyle dost teknolojiler kullanarak 308 milyon Euro yatırım yaptık ve toplam yatırım tutarımız 2.5 milyar Euro’ya ulaştı. Yeni Toyota C-HR ile birlikte, yeni ihracat pazarlarımız olacak, artık Avustralya ve Yeni Zelanda’ya da Toyota Türkiye yapımı otomobiller ihraç edeceğiz. Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz toplam 50 milyar dolarlık ihracatımızı her geçen gün daha da artıracağız. Üretim, ihracat, yatırım ve istihdam yoluyla Türkiye ekonomisinin başarılı geleceğine ve rekabetçiliğine katkıda bulunuyor olmaktan mutluluk duyuyoruz. Yeni projemiz ile devreye aldığımız yeni tesislerimiz, hibrit batarya üretim hattı ve çevreyle dost su bazlı plastik boya hattı ile Türk Otomotiv Sanayine yeni bir katkı sunmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Bu başarıyı mücadele ruhu yüksek, üstün bir sorumluluk ve sahiplenme duygusu olan, muhteşem bir ekip çalışmasına borçluyuz” dedi.

“Cumhuriyetimizin 100. yılında yeni C-HR’ı müşterilerimize sunmanın mutluluğu içindeyiz”

Cumhuriyetin 100. yılında ürettikleri araçtan mutluluk duyduğunu ifade eden Şahin, “Müşteri memnuniyetini ön planda tutarak, durmak bilmeyen mükemmellik arayışında, fabrikamızda ürettiğimiz her bir aracın yüksek kalitesine kefiliz. Ana sorumluluklarımızı yerine getirirken, sosyal sorumluluklarımıza da önem vermeyi ihmal etmiyoruz. Toplumun gelişimine katkıda bulunmak ve yarınlara yaşanılabilir bir dünya bırakma hedefiyle sürdürülebilir kalkınma amaçları ile paralel sosyal sorumluluğu yüksek, örnek bir fabrika olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Cumhuriyetimizin 100. Yılında yeni Toyota C-HR’ı müşterilerimize sunmanın gururu ve mutluluğu içindeyiz. Gelecek yılki üretimimiz 140 bin. Bu yıl da yeni başladık. Yıl sonuna kadar 2,5 aylık bir süre içerisinde 35-40 bin adet C-HR üreteceğiz” diye konuştu.

“Ürettiği 200 bin aracın yaklaşık yüzde 85’ini Avrupa’ya ihracat ediyor”

Cumhuriyetin 100. yılını kutlayarak konuşmalarına başlayan Japonya'nın Ankara Büyükelçisi Takahiko Katsumata ise, “Toyota Türkiye'nin başarısı uzun yıllardır devam etmektedir. Toyota'nın bu başarısının ihracat merkezi olarak Türkiye'nin coğrafi avantajını iyi kullanmasından, ülkenin genç iş gücüne değer vermesi ve gelecek potansiyelini çok iyi anlamasından kaynaklandığını ifade etmek istiyorum. Yeni C-HR aracının üretim merkezi olarak Türkiye'nin seçilmesinin en büyük gerekçesi bunlardır. Toyota Türkiye'nin ülke ekonomisi, ihracatı ve istihdamına katkısını özellikle belirtmek istiyorum. Şirket yılda 200 bin araç üretiyor. Ve bunun yaklaşık yüzde 85’ini Avrupa'ya ihracat ediyor. Ayrıca Türk firmaları ile değişik bir kulüp, insan kaynaklarının gelişmesini ve teknolojiyi transferini de sağlamaktadır. Üretilecek olan ikinci nesil hibrit C-HR, Türkiye’de üretilecek olan ilk araç olacaktır. Emeği geçen herkese en derin saygılarımı sunarım. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Toyota” şeklinde konuştu.

“Türkiye’nin dünyadaki yatırımlardan aldığı payı arttırmak istiyoruz”

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, “Bugün çok kıymetli bir aracın banttan indirilme töreni için Sakarya’da toplanmış bulunuyoruz. Toyota, Türkiye’de 30 yıldır yatırım yapmaya, araç üretmeye ve ihracat yapmaya devam ediyor. Tabii ki bu bir tesadüf değil, 30 yıldır devam eden bu başarı hikayesi. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde uyguladığımız politikalarla Türkiye artık küresel bir üretim merkezi haline geldi. Bölgesinde önemli bir üretim, Ar-Ge, lojistik merkez haline geldi. Bugün bu törende bulunmanın mutluluğunu yaşıyor ve şirketi tebrik ediyoruz. Tabii geçmiş başarılarla övünmek, bugünü tebrik etmek önemli olmakla beraber gelecek için de bir hazırlık yapıyor olmak lazım. Bu yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılını kutluyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye'nin ikinci yüzyılı olan Türkiye yüzyılına başlıyoruz. Ve bizim özellikle Toyota tarafındaki yöneticiler için e vermek istediğiniz mesaj; gelecek yüzyıl için hedeflerimiz var. Türkiye'yi dünyanın ilk 10 ekonomisinden biri yapmak istiyoruz. Türkiye'nin küresel ticarette aldığı payı arttırmak istiyoruz. Türkiye'nin dünyadaki yatırımlardan aldığı payı arttırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

“Burada üretilen araç tüm dünyaya Made İn Türkiye olarak gidecek”

Dünya pazarında satışa sunulacak ve Sakarya’da üretilecek aracın şehrin gururu olduğunu söyleyen Dağlıoğlu, “Şirket yöneticilerine zaten çok iyi bildikleri bu ülkeye yatırımlarını arttırmaya davet ediyoruz. Biz bu ülkede otomobil sektörünün ne kadar güçlü olduğunu, mobilite sektörünün geleceğe dair çok başarıyla ev sahipliği yapacağını biliyoruz ve sizin yeni teknolojiler, özellikle elektrikli araçlarda hidrojenli araçlarda ve diğer alternatif yakıtlı karbon nötr araçlarda Türkiye'de gelecek daha büyük yatırımlar yapmanızı bekliyor ve hedefliyoruz. Özellikle 30 yıldır aktif olan şirketi, ülkemizde bir Ar-Ge merkezi, mühendislik merkezi veya bir tasarım merkezi kurmaya davet ediyoruz. Burada üretilen araç bütün dünyaya Made in Türkiye olarak gidecek ve unutmayalım bu araç Sakaryalı bir araç. Bu şehrimizin gururu. Bu bütün Toyota ailesinin, paydaşların ve bu şehrin ve bu ülkenin başarısı” dedi.