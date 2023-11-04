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O şehir kavruldu! Son 64 yılın en yüksek kasım değeri

O şehir kavruldu! Son 64 yılın en yüksek kasım değeri

 İzmir kent merkezinde bugün 30,2 derece olarak kaydedilen hava sıcaklığı, 1959 yılı kasım ayından bu yana ölçülen en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçti.

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Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, bugün hava sıcaklığı İzmir kent merkezinde 30,2 dereceye kadar çıktı.

Kentte termometreler Kemalpaşa Bağyurdu'nda 32,1 derece, Bayındır, Torbalı ve Tire'de 31 derece, Bornova'da 30,8 dereceyi gösterdi.

1938'den bu yana kaydedilen verilere göre kasım ayında en yüksek sıcaklığın 30,3 derece ile 1959 yılında ölçüldüğü kentte, 64 yıl sonra en yüksek sıcaklık 30,2 derece olarak kayıtlara girdi.

Kasım ayında uzun yıllar ortalama sıcaklığı 14,3 derece olan kentte mevsim normalinin epey üzerindeki hava sıcaklığı sokak ve caddelerde de etkisini hissettirdi.

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