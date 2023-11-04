ABD Dışişleri Bakanı Blinken: İsrail'in güvenliği için tek yol Filistin devleti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının ardından ikinci kez ziyaret ettiği İsrail'de Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Benyamin Netanyahu ile bir araya geldi.İsrail'in güvenliği için tek yolun bir Filistin devleti kurulmasından geçtiğini söyleyen Blinken, "İki halk için iki devlet. Bir kez daha görüyoruz ki, Yahudi ve demokratik bir İsrail'in kalıcı bir şekilde güvenliğini sağlamak için tek yol bu" dedi.

Abone ol

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırısının ardından ikinci kez ziyaret ettiği İsrail'de Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ve Başbakan Benyamin Netanyahu ile bir araya geldi. İsrail'in kendini müdafaa hakkına tam destek verdiklerini bir kez daha vurgulayan Blinken, diğer yandan Gazze'deki sivillerin korunması için adımlar atılması çağrısı yaptı.

Blinken Tel Aviv'de Cumhurbaşkanı Herzog ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, "7 Ekim'in bir daha asla gerçekleşmemesi için İsrail'in kendini müdafaaya sadece hakkı değil yükümlülüğü de bulunmaktadır" diye konuştu.

Askeri harekata geçici olarak ara verin

Gazze'deki sivillerin durumuna da değinen Blinken, "Çapraz ateş altında kalan sivillerin korunması konusu çok önemli. 7 Ekim'de olanlarla hiçbir şekilde ilgisi bulunmayan sivillerin korunması ve acil ihtiyacı bulunanlara yardım sağlanması için mümkün olan her şey yapılmalıdır" dedi. ABD Dışişleri Bakanı, Gazze'deki insani durumun iyileştirilmesi açısından askeri harekâta geçici olarak ara verilmesini istedi.

İki halk için iki devlet! Tek yol bu

Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın da dün yinelediği "iki devletli çözüm" mesajını da bir kez daha vurguladı, sorunun çözümü ve çatışmaların bölgeye yayılmasını önlemek için bölge liderleriyle birlikte çalışmayı sürdüreceklerini kaydetti. İsrail'in güvenliği için tek yolun bir Filistin devleti kurulmasından geçtiğini söyleyen Blinken, "İki halk için iki devlet. Bir kez daha görüyoruz ki, Yahudi ve demokratik bir İsrail'in kalıcı bir şekilde güvenliğini sağlamak için tek yol bu" ifadelerini kullandı.

Netanyahu: Harekâtı tüm gücümüzle sürdürüyoruz

İsrail Başbakanı Netanyahu ise Blinken ile görüşmesi sonrasında yaptığı açıklamada, ülkesinin Hamas'ın elindeki rehineler serbest bırakılıncaya kadar "tüm gücüyle" askeri harekâtı sürdüreceğini belirterek "rehinelerin serbest bırakılmasını içermeyen geçici bir ateşkesi" kabul etmediklerini kaydetti.