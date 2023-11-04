BIST 7.706
DOLAR 28,38
EURO 30,48
ALTIN 1.818,47
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İzmir'de makilik alandaki yangın kontrol altında

İzmir'de makilik alandaki yangın kontrol altında

İzmir'in Dikili ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın bir alanda başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Abone ol

Dikili ilçesi Seçkinler Sitesinin üzerinde bulunan makilik alanda orman yangını başladı. Yerleşim yerlerine yakın bir alanda başlayan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Bergama, Aliağa ve Dikili’den takviye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki kuvvetli rüzgar çalışmaları zorlandırsa da alevler, havadan ve karadan müdahale sonucu kotrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ece Erken'in eski eşi Serkan Uçar'dan seyahate onay çıkmadı
Ece Erken'in eski eşi Serkan Uçar'dan seyahate onay çıkmadı
Cizre’de hastane savaş alanına döndü
Cizre’de hastane savaş alanına döndü
İstanbul'da Sarıyer-Kilyos Tüneli 2026'da bitecek
İstanbul'da Sarıyer-Kilyos Tüneli 2026'da bitecek
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 29 zanlı yakalandı!
Samsun'da uyuşturucu operasyonu: 29 zanlı yakalandı!
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Shengelia
THY Avrupa Ligi'nde haftanın MVP'si Shengelia
Sivasspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Sivasspor, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını tamamladı
Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli!
Tekirdağ'da deniz ulaşımına lodos engeli!
Uzmanlardan uyarı ,sigara kanser riskini 20 kat artırıyor
Uzmanlardan uyarı ,sigara kanser riskini 20 kat artırıyor
Büyük tepki çeken görüntü: Cami minaresinde İsrail bayrağı!
Büyük tepki çeken görüntü: Cami minaresinde İsrail bayrağı!
Son dakika! Türkiye İsrail'den büyükelçiyi çekti! Erdoğan 'Onu sildik attık' demişti
Son dakika! Türkiye İsrail'den büyükelçiyi çekti! Erdoğan 'Onu sildik attık' demişti
Çanakkale Boğazı çift yönlü transit geçişlere kapatıldı!
Çanakkale Boğazı çift yönlü transit geçişlere kapatıldı!
Malatya'da 400 sosyal konutun temeli atıldı
Malatya'da 400 sosyal konutun temeli atıldı