İzmir'de makilik alandaki yangın kontrol altında

İzmir'in Dikili ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın bir alanda başlayan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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Dikili ilçesi Seçkinler Sitesinin üzerinde bulunan makilik alanda orman yangını başladı. Yerleşim yerlerine yakın bir alanda başlayan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile Bergama, Aliağa ve Dikili’den takviye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Bölgedeki kuvvetli rüzgar çalışmaları zorlandırsa da alevler, havadan ve karadan müdahale sonucu kotrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ise sürdüğü kaydedildi.