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Büyük tepki çeken görüntü: Cami minaresinde İsrail bayrağı!

Büyük tepki çeken görüntü: Cami minaresinde İsrail bayrağı!

Günlerdir Gazze'de binlerce masum sivili katleden İsrail, El Halil'in güneyindeki Muaz bin Cebel Camii'nin minaresine bayrağını çekti.

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İşgalci İsrail askerleri, El Halil'in güneyindeki El Fevvar kampına yönelik devam eden baskın sırasında Muaz bin Cebel Camii'nin minaresine İsrail bayrağı çekti. Gazze'de günlerdir çocuk ve kadın başta olmak üzere binlerce sivili katleden İsrail'in, cami minaresine bayrağını çekmesi tepkiyle karşılandı.

Konuyla ilgili sosyal medyada "Şu görüntü 57 İslam ülkesinin utancı olarak tarih sayfalarında yazılacak", "Biz sustukça onlar daha çok şey yapar", "Biz uyuyalım", "Daha bunlar iyi günler" şeklinde yorumlar yapıldı.

Gazze'de can kaybı 9 bin 488'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Şifa Hastanesinde düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki can kayıpları ve yaralılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail'in son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 261 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini söyleyen Filistinli yetkili, İsrail saldırılarında Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülenlerin sayısının 3 bin 900'ü çocuk, 2 bin 509'u kadın olmak üzere 9 bin 488'e çıktığını, en az 24 bin kişinin yaralandığını belirtti.

Kudra, saldırıda yaşanan kayıpların yüzde 70'ini çocuklar, kadınlar ve yaşlıların oluşturduğuna dikkati çekti.

İsrail saldırılarında yıkılan binaların enkazında hala insanlar olduğunu aktaran Kudra, 1250'si çocuk, 2 bin 200 kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunulduğunu kaydetti.

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