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Makas atmaya çalıştı alt geçit duvarına çarptı

Makas atmaya çalıştı alt geçit duvarına çarptı

Ankara’da otomobiliyle makas atmaya çalışan bir sürücü, hakimiyetini kaybettiğiyle aracıyla alt geçit duvarına çarptı. Feci kaza kameraya yansıdı.

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Olay, Altındağ ilçesi Kazımkarabekir Altgeçidinde meydana geldi.

Can kaybı yaşanmadı

İddialara göre, seyir halinde makas atmaya çalışan bir sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle alt geçidin duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürüklenen otomobil yoldaki bir araca çarparak durabildi. Kazada şans eseri can kaybı veya yaralanma yaşanmadı.

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