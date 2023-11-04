BIST 7.706
DOLAR 28,38
EURO 30,48
ALTIN 1.818,47
HABER /  DÜNYA

Gine'de eski cumhurbaşkanı hapishaneden firar etti!

Gine'de eski cumhurbaşkanı hapishaneden firar etti!

Gine'de 2008'de darbeyle başa gelen, tutuklu eski Cumhurbaşkanı Moussa Dadis Camara hapishaneden kaçtı.

Abone ol

Gine Adalet Bakanı Alphonse Charles Wright, başkent Konakri'deki Coronthie Cezaevinin sabah saatlerinde silahlı kişilerin saldırısına uğradığını duyurdu.

Wright, saldırı sonucu tutuklu eski Cumhurbaşkanı Camara'nın da firar ettiğini açıkladı.

Hapishanenin bulunduğu Kaloum bölgesinin, güvenlik kordonu altına alındığı ve giriş çıkışa kapatıldığı belirtildi.

Eski Cumhurbaşkanı Eylül 2022'de tutuklanmıştı

Gine'de 2008'de askeri darbeyle başa gelen Camara, 157 sivilin öldürüldüğü 2009'daki stadyum katliamının planlayıcısı olmak suçlamasıyla Eylül 2022'de tutuklanarak Coronthie Cezaevine gönderilmişti.

Konakri'de 28 Eylül 2009'da bir stadyumda toplanan on binlerce kişi, o dönem ülkeyi yöneten Camara'ya, bir sonraki yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aday olmaması çağrısı yapmıştı.

Güvenlik güçlerinin kalabalığa müdahalesi sonucu yaşanan izdihamda 157 kişi yaşamını yitirmiş, birçok kadının da tecavüze uğradığı ortaya çıkmıştı.

Katliamı planlamakla suçlanan Camara ile yargılanan 10 kişi de tecavüz, işkence, silahlı saldırı gibi bir dizi suçla itham ediliyor.

Firariler arasında Camara'nın yanı sıra stadyum davasında yargılanan bazı kişilerin de olabileceği iddia ediliyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kasım ayında yazdan kalma günler yaşanıyor
Kasım ayında yazdan kalma günler yaşanıyor
Otopark işletmecileri çürüyen araçların ekonomiye kazandırılmasını istiyor
Otopark işletmecileri çürüyen araçların ekonomiye kazandırılmasını istiyor
Gebelik şekeri bebekte obezite ve tansiyon riskini artırıyor
Gebelik şekeri bebekte obezite ve tansiyon riskini artırıyor
İsrail çocuk hastanesinin girişini bombaladı! İsrail-Hamas savaşında 29. günde son durum
İsrail çocuk hastanesinin girişini bombaladı! İsrail-Hamas savaşında 29. günde son durum
İtalyan gezgin bisikletle dünya turu yapıyor!
İtalyan gezgin bisikletle dünya turu yapıyor!
İzmir'in Dikili ilçesinde makilik alanda yangın çıktı!
İzmir'in Dikili ilçesinde makilik alanda yangın çıktı!
Rize ve Giresun belediyelerinden İsrail'i destekleyen firmalara boykot!
Rize ve Giresun belediyelerinden İsrail'i destekleyen firmalara boykot!
Sağlık müdürü Şenkul evde sağlık hizmeti alan hastaları ziyaret etti
Sağlık müdürü Şenkul evde sağlık hizmeti alan hastaları ziyaret etti
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Gazze saldırılarına sessiz kalanlara tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Gazze saldırılarına sessiz kalanlara tepki
Antalya'da alev alan teknenin sahibi yanarak öldü!
Antalya'da alev alan teknenin sahibi yanarak öldü!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e ağır sözler! 'Sırtımdan hançerledi'! 'Değişimciler'i fena harcadı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e ağır sözler! 'Sırtımdan hançerledi'! 'Değişimciler'i fena harcadı
Manisa’da ambulansla otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı
Manisa’da ambulansla otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı