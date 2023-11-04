Rize ve Giresun belediyelerinden İsrail'i destekleyen firmalara boykot!

İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla için kuvvetli yağış uyarısı

Galatasaray Muslera’nın sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı

Koyunlarına kamyon çarpmasın diye kendi hayatından oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu bizim için mutahap alınabilir biri değil, onu sildik attık