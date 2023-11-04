BIST 7.706
DOLAR 28,38
EURO 30,48
ALTIN 1.818,47
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Sağlık müdürü Şenkul evde sağlık hizmeti alan hastaları ziyaret etti

Sağlık müdürü Şenkul evde sağlık hizmeti alan hastaları ziyaret etti

Evde Sağlık Hizmetleri Birimi ekipleri, bakıma muhtaç vatandaşların yanında olmaya devam ederken, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul da yaşlı çınarları ziyaret etti. Ziyaretler çerçevesinde Efeler ilçesindeki Ata Mahallesi, Serçeköy Mahallesi ile Kemer Mahallesi’nde ikamet eden ve evde ağız ve diş sağlığı hizmetlerinden faydalanan hastaları evlerinde ziyaret etti.

Abone ol

Yaşlı çınarlar ile sohbet etti

Aile bireyleri ve yaşlı çınarlar ile sohbet eden Müdür Şenkul, talep ve isteklerini dinledi. Hastalara geçmiş olsun dileğinde bulunan Şenkul, Evde Sağlık Hizmeti alan hastaların durumları hakkında aileleri ile tedavisini yapan sağlık ekibinden de bilgi aldı.

Evde Ağız ve Diş Sağlığı Hizmetleri Biriminin engelli, yaşlı ve bakıma muhtaç hastaların evlerinde ağız ve diş sağlığı muayenelerini yapıldığını ve gerek duyulması durumunda hastaların Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde ileri seviye tedavilerinin sağlandığını belirten İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul, hastalara ulaşarak sabır, özveri, hoşgörü, şefkat ve sevgi çerçevesinde tedavilerini gerçekleştiren ekiplere teşekkür etti ve çalışmalarında başarılar diledi.

Vatandaşlarımızın yanındayız

Sağlık Bakanlığı’nın şefkatli ve tedavi edici elinin her zaman vatandaşların yanında olduğunu da vurgulayan Şenkul, kaliteli sağlık hizmetini halka sunmaya gayret gösterdiklerini ve her fırsatta yaşlıları ve evde sağlık hizmeti alan vatandaşları sağlık ekipleriyle birlikte ziyaret etmeye devam edeceklerini ifade etti.

ÖNCEKİ HABERLER
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Gazze saldırılarına sessiz kalanlara tepki
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Gazze saldırılarına sessiz kalanlara tepki
Antalya'da alev alan teknenin sahibi yanarak öldü!
Antalya'da alev alan teknenin sahibi yanarak öldü!
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e ağır sözler! 'Sırtımdan hançerledi'! 'Değişimciler'i fena harcadı
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Meral Akşener'e ağır sözler! 'Sırtımdan hançerledi'! 'Değişimciler'i fena harcadı
Manisa’da ambulansla otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı
Manisa’da ambulansla otomobil çarpıştı: 2 kişi yaralandı
Elazığ’da 6.7'lik deprem tatbikatı yapıldı
Elazığ’da 6.7'lik deprem tatbikatı yapıldı
İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla için kuvvetli yağış uyarısı
İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla için kuvvetli yağış uyarısı
Galatasaray Muslera’nın sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı
Galatasaray Muslera’nın sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı
2023 Liberal Düşünce Kongresi Nevşehir’de başladı
2023 Liberal Düşünce Kongresi Nevşehir’de başladı
Kerkük'te 15 ton uyuşturucu hap imha edildi!
Kerkük'te 15 ton uyuşturucu hap imha edildi!
Koyunlarına kamyon çarpmasın diye kendi hayatından oldu!
Koyunlarına kamyon çarpmasın diye kendi hayatından oldu!
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu bizim için mutahap alınabilir biri değil, onu sildik attık
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Netanyahu bizim için mutahap alınabilir biri değil, onu sildik attık
Ekrem İmamoğlu coşkusu! Oy birliğiyle Divan Başkanı oldu: Türkiye muhalefeti toptan şekillenecek
Ekrem İmamoğlu coşkusu! Oy birliğiyle Divan Başkanı oldu: Türkiye muhalefeti toptan şekillenecek