Galatasaray Muslera’nın sakatlığıyla ilgili açıklama yaptı

Galatasaray, Kasımpaşa maçında oyuna devam edemeyen Fernando Muslera’nın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Sarı-kırmızılılar, Muslera’nın eklem çevresi kaslarda yırtık, eklem kapsülünde kanama ve eklemi oluşturan bağlarda kısmi esneme tespit edildiğini açıklandı.

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Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında oynadıkları Kasımpaşa maçında Mamadou Fall ile çarpışan ve oyuna devam edemeyen Fernando Muslera’nın sakatlığına ilişkin açıklama yaptı. Muslera’nın, eklem çevresi kaslarda yırtık, eklem kapsülünde kanama ve eklemi oluşturan bağlarda kısmi esneme tespit edildiği ifade edildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında dün oynanan Kasımpaşa maçında aldığı darbe sonrası sol dirsek ekleminde çıkık oluşan ve ilk müdahalesi saha içerisinde yapılan oyuncumuz Fernando Muslera’nın bugün sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan tetkiklerinde çıkığa eşlik eden herhangi bir kırığa rastlanmamıştır. Yapılan ilk değerlendirmede eklem çevresi kaslarda yırtık, eklem kapsülünde kanama ve eklemi oluşturan bağlarda kısmi esneme tespit edilmiştir. Eklem çıkığı saha içerisinde oturtulan oyuncumuzun ileri tedavisine kulübümüzün sağlık merkezinde başlanmıştır" denildi.