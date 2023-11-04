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Filistin'den açıklama: Netanyahu çağrılara hastane ve okulları bombalayarak yanıt veriyor

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Filistin'den açıklama: Netanyahu çağrılara hastane ve okulları bombalayarak yanıt veriyor

Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun, Gazze Şeridi’nde sivillerin korunması ve bölgeye yakıt ulaştırılması için yapılan uluslararası çağrılara "hastane ve okulları bombalayarak yanıt verdiğini" belirtti.

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Bakanlık, İsrail ordusunun, 7 Ekim'den bu yana bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde binlerce yaralı ve sivilin sığındığı hastane ve okulları hedef almaya devam etmesine ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, hastane ve okulların hedef alınmasının "daha fazla toplu katliam, hastanelerin ve ambulans ekiplerinin çalışmalarının aksaması ve Gazzelilere sağlık hizmetlerinin engellenmesi" anlamına geldiği vurgulandı.

Uluslararası toplumun, Gazze'daki hastanelere yakıt ulaştırılması konusunda Netanyahu’yu ikna etmekte "açık bir şekilde başarısız olduğu" belirtilen açıklamada, Netanyahu'nun insani gerekçelerle yapılan ateşkes çağrılarını da reddettiği vurgulandı.


Açıklamada, "Bu çağrıların aksine Netanyahu, uluslararası taleplere, hastaneleri, ambulans konvoylarını ve evleri bombalandığı ve yıkıldığı için yerinden edilmiş insanları barındıran okulları bombalayarak yanıt verdi." ifadeleri kullanıldı.

Uluslararası toplumun, her gün tekrarlanan bu suç sahneleri karşısında izleyici kalmasının sonuçları konusunda uyarıda bulunulan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bakanlık, çocuklara ve kadınlara yönelik devam eden korkunç katliamlar ve Gazze Şeridi'ndeki her şeyin vahşice yok edilmesi karşısında hala meşru müdafaa bahanesini kullanan bazı ülkelerin tutumlarını güçlü bir şekilde reddettiğini ifade ediyor."

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