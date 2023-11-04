BIST 7.706
DOLAR 28,38
EURO 30,48
ALTIN 1.818,47
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Su faturası yüksek gelen vatandaş aldığı yanıta inanamadı! Dikkat: Başvuranlar iade alacak

Su faturası yüksek gelen vatandaş aldığı yanıta inanamadı! Dikkat: Başvuranlar iade alacak

Ankara Sincan'da yaşayan Necati Tavşanoğlu, su faturasının yüksek gelmesinden dolayı Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü'nü (ASKİ) aradı. Su sayacının okunmadığını öğrenen Tavşanoğlu faturanın nasıl kesildiğini duyunca daha şaşırdı.

Abone ol

Sincan'da yaşayan Necati Tavşanoğlu her ay ortalama 250-300 lira su faturası öderken bu ay 850 lira su faturasını görünce sebebini merak etti. ASKİ görevlileriyle konuşan Tavşanoğlu eleman eksikliğinden dolayı faturasının kıyaslama sistemiyle yapıldığını öğrendi.

Show Haber'e konuşan Necati Tavşanoğlu, eylül ayında bahar temizliği yaptığını, halıları ve perdeleri yıkadığı için o ay gelen 830 liralık faturayı önemsemediğini belirtti. Daha sonra kredi kartından ekim ayı için de 850 liralık ödemenin kesildiğini gören Tavşanoğlu durumu şikayet etmek için ASKİ'yi aradı. Tavşanoğlu ayrıca ekim ayı için kendisi veya bir komşusuna da fatura gelmediğini belirtti.

Duyduğu cevaba şaşırdı

ASKİ'de çalışan yetkililer Tavşanoğlu'na fatura sayacının okunmadığını ve eleman eksikliği olduğunu belirtti. Faturanın nasıl oluştuğunu merak eden vatandaş "Geçen aya göre kıyaslama sistemiyle yapılmıştır" cevabını alınca daha da şaşırdı.

ASKİ'den açıklama

Durumun mantıklı olmadığını belirten mağdur vatandaş parasının boşuna gittiğini belirtti ve, "Geçen ay fatura okuyan elemenlar nereye gitti" diyerek isyan etti. ASKİ yönetimi ise sorunun bu ay yaşanan teknik bir problemden dolayı kaynaklandığını belirtti. Mağdur abonelerin başvuruları halinde düzeltmelerin yapılacağı vurgulandı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Alaaddin Çakıcı'nın eski eşini öldürmüştü! İşkence edildikten sonra öldürülmüş olarak bulundu!
Foto Galeri Alaaddin Çakıcı'nın eski eşini öldürmüştü! İşkence edildikten sonra öldürülmüş olarak bulundu! Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Manisa Salihli’de eller yağmur duası için açıldı
Manisa Salihli’de eller yağmur duası için açıldı
CHP'de kurultay günü! Genel Başkan seçilmek için kaç oy gerekiyor? Tribünler bile ayrıldı
CHP'de kurultay günü! Genel Başkan seçilmek için kaç oy gerekiyor? Tribünler bile ayrıldı
CHP'de kurultay heyecanı! Dakikalar kala açıklama yapıp çekildi
CHP'de kurultay heyecanı! Dakikalar kala açıklama yapıp çekildi
Jandarma ekipleri ilkokul ve huzurevini ziyaret etti
Jandarma ekipleri ilkokul ve huzurevini ziyaret etti
Mersin'de Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri için ceket giyme töreni düzenlendi
Mersin'de Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileri için ceket giyme töreni düzenlendi
Düşük faizli kredi almak istedi, hayatının şokunu yaşadı! Paraları buhar oldu
Düşük faizli kredi almak istedi, hayatının şokunu yaşadı! Paraları buhar oldu
Devrilen traktörün altında hayatını kaybetti
Devrilen traktörün altında hayatını kaybetti
Hatay'da kumar oynayan 29 kişiye 117 bin 595 lira ceza!
Hatay'da kumar oynayan 29 kişiye 117 bin 595 lira ceza!
Türkiye'de artan uyuz hastalığı konusunda uzmanlar uyarıyor
Türkiye'de artan uyuz hastalığı konusunda uzmanlar uyarıyor
İzmir'de Buca Metrosu son hızla ilerliyor
İzmir'de Buca Metrosu son hızla ilerliyor
Antalya'da deniz çayırları şamandıralar yardımıyla korunacak
Antalya'da deniz çayırları şamandıralar yardımıyla korunacak
Aydın'da 2 çocuk annesi genç kadın ölü bulundu
Aydın'da 2 çocuk annesi genç kadın ölü bulundu