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Devrilen traktörün altında hayatını kaybetti

Devrilen traktörün altında hayatını kaybetti

Manisa'nın Gördes ilçesinde odun yüklü traktörün sürücüsü kontrol çıkarak devrilen traktörün altında kalarak hayatını kaybetti.

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Direksiyon hakimiyetini kaybedip ağaca vurdu

Kaza, Gördes'in Dikilitaş Mahallesi'nde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Murat Akkuş (60) idaresindeki odun yüklü traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaca vurup devrildi. Kazayı gören Murat Akkuş'un akrabası Mesut Başar 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Olay yerine kısa süre içinde sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri intikal etti.

Müdahale yetersiz kaldı

Sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Akkuş kurtarılamadı.Murat Akkuş’un cenazesi, olayın ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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