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Bayburt'ta otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı!

Bayburt'ta otomobil dereye uçtu: 1 ölü, 2 yaralı!

Bayburt-Erzincan karayolunda meydana gelen trafik kazasında Sadak deresine uçan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı.

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Kaza, gece saatlerinde, Bayburt - Erzincan karayolu Sadak köyü yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Ö.Ç. idaresindeki otomobil sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak Sadak deresine uçtu.

Kazada, araç içerisinde bulunan S.B. olay yerinde hayatını kaybederken, araç içerisinde bulunan H.Ş. ile sürücü Ö.Ç. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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