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MEB'den yeni lise kararı! Gastronomi lisesi açılacak!

MEB'den yeni lise kararı! Gastronomi lisesi açılacak!

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin: Gastronomi lisesi açarak hem örgün ve yaygın eğitim kurslarında bir literatür oluşturmak hem de sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirelim istiyoruz.

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Milli Eğitim Bakanlığı, Türk mutfağını en iyi şekilde tanıtmak ve uluslararası alanda çok daha ileriye taşımak amacıyla eğitim verecek gastronomi lisesi açacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, gastronomi lisesinin açılması için aralarında Cüneyt Asan, Ramazan Bingöl, Eyüp Kemal Sevinç, Nuran Özyılmaz, Ömür Akkor, Zeki Saygı, Nuri Develi, Nevin Halıcı, Kaya Demirer, Serkan Aksoy, Selim Yeşilpınar, Umut Karakuş ve Danilo Zanna gibi gastronomi alanında şef, akademisyen, restoran kurucuları ve STK temsilcilerinin bulunduğu isimlerle istişare toplantısında bir araya geldi.

Bakan Tekin, toplantıda yaptığı konuşmada, geleneksel Türk mutfağının iz bırakan lezzetlerinin ulusal ve uluslararası alanda hak ettiği noktalara ulaşması için sadece gastronomi alanında eğitim verecek gastronomi lisesini açacaklarını bildirdi.

Tekin, gastronomi lisesiyle adeta şifa kaynağı olan "annelerimizin reçeteleri" niteliğini taşıyan ve Türk yemek kültürüne özgü yemekleri, dünya mutfakları içinde önemli bir noktaya taşımak istediklerini söyledi.

Sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı yetiştirilecek

Gastronomi lisesinin açılmasıyla bu alanda önemli bir eksikliği daha gidereceklerini aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"Her milletin kendine özgü bir mutfağı, mutfak sanatı vardır. Türk mutfağı da kendine özgüdür. Bu bağlamda Türk mutfağı denildiğinde de Türk insanının beslenme biçimi ve yeme içmesi, yiyecek ve içeceklerin hazırlanması, pişirilmesi, sofra adabı, damak tadı gibi unsurlar akla gelir. Gastronomi lisesi açarak hem örgün ve yaygın eğitim kurslarında bir literatür oluşturmak hem de sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağını yetiştirelim istiyoruz. Buralarda gördüğümüz lüzum üzerine böyle bir girişimde bulunuyoruz."

Tekin, mesleki eğitim alanında daha önce sektör temsilcileriyle bir araya gelerek sektörün ihtiyaçlarıyla örtüşecek şekilde gerekli düzenlemeler yaptıklarını hatırlatarak bu kapsamda proje okulları ve spor liseleri gibi tematik liseleri hayata geçirdiklerini de aktardı.

Toplantıya katılanlar da tek tek söz alıp, bu ilk adımı birlikte atmaktan duydukları memnuniyeti ifade ederek alandaki tecrübelerini paylaştı, çeşitli önerilerde bulundu.

Gastronomi lisesi İstanbul'da açılacak

Türk mutfağını Türkiye'de ve dünyada en iyi şekilde tanıtacak eğitimlerin yer alacağı gastronomi lisesinin İstanbul'da açılması planlanıyor.

Gastronomi alanında mesleki ve teknik Anadolu liseleri bünyesinde yiyecek içecek hizmetleri alanı ile gastronomi uygulama atölyelerinde de eğitimler veriliyor.

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