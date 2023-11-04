ING Türkiye 2023 yılı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı

ING Türkiye, 2023 yılının üçüncü çeyreğine yönelik konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Sermaye yeterlilik oranı yüzde 16.9 olarak gerçekleşen ve konsolide aktif toplamı 156 milyar TL olan ING Türkiye, bu dönemde 81.8 milyar TL’si nakdî olmak üzere ekonomiye toplam 96.6 milyar TL tutarında kredi büyüklüğü ile kaynak sağladı.

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ING Türkiye, 2023 yılının üçüncü çeyreğine dair konsolide finansal sonuçlarını açıkladı. Bu dönemde konsolide aktif toplamı 156 milyar TL olan ING Türkiye’nin sermaye yeterlilik oranı da yüzde 16.9 seviyesinde gerçekleşti ve net kârı ise 1.6 milyar TL oldu. Toplam özkaynakları 14.6 milyar TL olan ve toplam mevduatları 104.3 milyar TL’ye ulaşan ING Türkiye’nin ülke ekonomisine sağladığı kredi desteği de 81.8 milyar TL’si nakdî olmak üzere, toplam 96.6 milyar TL olarak gerçekleşti.

“Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında da ülke ekonomisini desteklemeye devam edeceğiz”

Cumhuriyetin 100. yılı ve üçüncü çeyrekle ilgili değerlendirmelerde bulunan ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, “Cumhuriyetimizin 100. yılında ülke ekonomisine ve reel sektöre katkıda bulunmayı önceliklendirerek ülkemizle birlikte büyümeyi sürdürdük. Bu kapsamda, bu çeyrekte finansal tablolarımızda sağlam bir performans sergileyerek, yıl sonuna göre mevduatta yüzde 56, aktif büyüklüğümüzde ise yüzde 45 oranında artış kaydettik. Ayrıca, ülke ekonomisine sağladığımız kredi desteğini yıl sonuna göre yüzde 20 oranında artırdık. Cumhuriyetin yeni yüzyılında ülkemizin ve sektörümüzün birçok başarı hikayesine imza atacağına inanıyoruz. ING olarak biz de bugüne kadar olduğu gibi, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında da ülkemizin dijital ve sürdürülebilirlik dönüşümüne katkıda bulunmaya, ülke ekonomisini desteklemeye devam etmeyi hedefliyoruz” dedi.

“ING olarak Türkiye’deki varlığımızı yeni yatırımlarla daha da güçlendirdik”

Ülke ekonomisine katkılarının yanı sıra ING’nin Türkiye’deki varlığını yeni yatırımlarla güçlendirmeye devam ettiklerini aktaran Gökgöz, “Bu sene ING Teknoloji şirketini hayata geçirerek, dijital liderlik yolumuzda önemli bir adım atmıştık. Yatırımlarımıza bir yenisini daha ekleyerek başkentimiz Ankara’da yeni bir merkez ofisi açtık. Bu ofisimiz İstanbul ve Kahramanmaraş ofislerine ek olarak üçüncü bir merkez olarak konumlanacak ve Ankara’daki genç yetenekler ile genel müdürlük ekiplerimizi büyütme imkanı sağlayacak. Ankara ofisimizi önümüzdeki dönemde daha da büyüteceğiz” ifadelerini kullandı.

“Ticari ve KOBİ bankacılığında müşterilerimizi ihtiyaç duydukları her noktada desteklemekte kararlıyız”

Ekonominin merkezinde yer alan KOBİ’leri desteklemeyi sürdürdüklerini vurgulayan Gökgöz, “Ticari ve KOBİ bankacılığında müşterilerimizi yenilikçi çözümlerle ve avantajlı finansman fırsatlarıyla desteklemekte kararlıyız. Bu kapsamda, ING KOBİ Anında Kredi ile tüm şahıs işletmelerine, ING Mobil ve İnternet Bankacılığı üzerinden diledikleri yer ve zamanda avantajlı faiz oranlarıyla kredi imkanı sunuyoruz. Ayrıca, KOBİ ve şahıs işletmelerine dijital kanallar üzerinden ING KOBİ Hızlı POS’a başvurma kolaylığı sağlıyoruz. Bu doğrultuda, ING Türkiye olarak tüzel TL kredi hacmimizi yılın ilk 9 ayında yaklaşık yüzde 50’ye yakın büyütmekten dolayı mutluyuz. İşletmeleri finansal olarak desteklerken, bir yandan da finansal sağlık alanında farkındalığın artırılmasını amaçlıyoruz. Bu kapsamda, KOBİ’lerin yararlanabilecekleri bir bilgi kaynağı oluşturmak amacıyla “ING KOBİ Blog” sayfasını hayata geçirdik” dedi.

ING Türkiye, toplumsal yatırımlarında deprem bölgesini önceliklendirmeye devam etti

Banka, aynı zamanda toplumsal yatırımlarında deprem bölgesini önceliklendirmeye devam etti. ING Türkiye, Habitat Derneği ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) iş birliği ile gerçekleştirilen, ilkokul ve ortaokul öğretmenlerinin dijital okuryazarlık becerileri edinmelerini hedefleyen Dijital Öğretmenler projesinin yeni dönemi 1000 öğretmenle başladı. Başvurularda deprem bölgesinde yer alan ve depremden etkilenen öğretmenlere öncelik tanındı. Aynı zamanda, toplumsal cinsiyet eşitliğini de önceliklendiren banka, çalışma hayatına ara veren kadınların yeniden iş hayatına dönmelerini sağlayacak çalışmalara imza atan YenidenBiz Derneği’nin “100. Yılda 1000 Kadın” projesine destek verdi. Proje kapsamında yer alan “Yeniden Başla” programı ile depremden etkilenen kadınların doğru iş fırsatları ile buluşturulması ve iş arayış süreçlerinde desteklenmesi amaçlanıyor.