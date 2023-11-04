BIST 7.706
DOLAR 28,38
EURO 30,48
ALTIN 1.818,47
HABER /  MAGAZİN

Bir dönemin ünlü oyuncusu Sibel Turnagöl, oto sanayide restoran açtı

Bir dönemin ünlü oyuncusu Sibel Turnagöl, oto sanayide restoran açtı

Sibel Turnagöl, Maslak’taki Atatürk Oto Sanayi Sitesi’nde restoran açtı. Ünlü oyuncu, ‘Maslak Sofra’ adlı mekânında sipariş alıp masa topluyor, yemekleri kendi elleriyle servis ediyor.

Abone ol

SANAYİDE RESTORAN AÇTI

Bir dönemin ünlü oyuncusu Sibel Turnagöl, 2012 yılında Mehmet Çelik’le evlenerek şöhretler dünyasından elini eteğini çekmişti.

Mekânda hemen her işe koşturan Sibel Turnagöl yemek servisi de yapıyor.

Turnagöl’ün, eşine ait Çiftkurtlar Otomotiv’in Maslak Atatürk Oto Sanayi Sitesi’ndeki binasının girişinde restoran açtığı ortaya çıktı. Maslak Sofra adını taşıyan mekân, sanayi sitesindeki çalışanlara hizmet veriyor.

MASA SİLİP SİPARİŞ ALIYOR

Sibel Turnagöl, patronu olduğu Maslak Sofra’da her gün canla başla çalışıyor, hemen her işe el atıyor. Ünlü oyuncu kimi zaman ocağın başına geçip yemek pişiriyor, kimi zaman da siparişleri alıp servis yapıyor, masaları toplayıp siliyor. Turnagöl, işine olan aşkıyla müşterilerinden takdir topluyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Honda'nın ilk iki tekerlekli elektrikli aracı "EM1 e:" Türkiye'de
Honda'nın ilk iki tekerlekli elektrikli aracı "EM1 e:" Türkiye'de
Edirne'de korkunç olay evinde tek yaşıyordu ölü bulundu
Edirne'de korkunç olay evinde tek yaşıyordu ölü bulundu
Dilan Polat sorguda sürekli ağladı ve eşi Engin Polat'ı suçladı! Aylık kazançları ne kadar?
Dilan Polat sorguda sürekli ağladı ve eşi Engin Polat'ı suçladı! Aylık kazançları ne kadar?
A Milli Erkek Hentbol Takımı, İtalya ile deplasmanda karşılaşacak
A Milli Erkek Hentbol Takımı, İtalya ile deplasmanda karşılaşacak
Sosyal medyada çıkan reklama tıkladı, paraları buhar oldu
Sosyal medyada çıkan reklama tıkladı, paraları buhar oldu
Ayvacık ve Ezine açıklarında 44 kaçak göçmen yakalandı
Ayvacık ve Ezine açıklarında 44 kaçak göçmen yakalandı
Ali Yerlikaya 81 ilde Çengel Operasyonu yürütüldüğünü açıkladı! 216 şahıs gözaltına alındı
Ali Yerlikaya 81 ilde Çengel Operasyonu yürütüldüğünü açıkladı! 216 şahıs gözaltına alındı
NBA'de Nuggets, Mavericks'i 125-114 yendi
NBA'de Nuggets, Mavericks'i 125-114 yendi
İnanılması güç olay! Hamile kadının kafasına köpek düştü
İnanılması güç olay! Hamile kadının kafasına köpek düştü
Siyaset Akademisinin ikinci konuğu, Milletvekili Ateş oldu
Siyaset Akademisinin ikinci konuğu, Milletvekili Ateş oldu
Dünya Boks Şampiyonu Vali Eldivan'la görüştü
Dünya Boks Şampiyonu Vali Eldivan'la görüştü
Adana'da 63 ton 920 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
Adana'da 63 ton 920 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi