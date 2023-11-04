İnanılması güç olay! Hamile kadının kafasına köpek düştü

İTALYA'nın Roma şehrindeki yaşanan bir olay ülke gündemine yerleşti. 27 yaşındaki Ludovica Caprino isimli hamile bir kadın Roma'da sokakta yürüdüğü sırada üzerine köpek düştü. Çevredekilerin büyük bir patlama sesi duyduklarını dile getirdikleri olayda üçüncü kattan düşen köpek hayatını kaybederken Caprino ise hafif yaralı olarak kurtulmayı başardı.

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Ludovica Caprino isimli bir kadın annesiyle Roma'da sokakta yürüyüş yaptığı sırada üçüncü kat balkonundan düşen Rottweiler cinsi bir köpeğin üzerine düşmesiyle yaralandı.

27 yaşındaki Caprino hastaneye kaldırılırken hamile kadının kulağının kırıldığı ve kafa travması yaşadığı belirtildi. Fetüs üzerinde yapılan kontrollerde kalp atışlarının düzenli olduğu belirtildi.

Polis, Cody adındaki evcil hayvanın, yukarıdaki dairede bulunan kedileri kovalarken düşmüş olabileceğine inanıyor. Yerel basında çıkan haberlere göre köpek düştükten kısa süre bir sonra hayatını kaybetti. Köpeğin sahibi Emilia Mikela Pawlak, La Republica'ya ifadesinde, "Nasıl olduğunu bilmiyorum, banyodaydım, Cody her zaman yanımdaydı. Olayın nasıl yaşandığına dair en ufak bir fikrim yok" dedi. Köpeğin sahibi Emilia Monika Pawlak'ın Caprino'yu hastanede ziyaret ettiği bildirildi.

Olay yerine yakın bir matbaada çalışan satış asistanı, İtalyan haber ajansı Adnkronos'a, köpek düştüğünde gürültülü bir patlama duyduğunu ve ateş edildiğini düşündüğünü belirterek, "Genel bir izdiham yaşandı, tezgahın arkasına çömelerek saklandık. Bunun bir saldırı olduğunu düşündük" dedi.