Dilan Polat'ın çocuklarına ne olacak? Anne baba, dede, amca hepsi tutuklanırsa...

Dilan Polat ve Engin Polat çifti kara para operasyonu kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi. Polat çiftiyle birlikte yakın akrabaları da gözaltında. Bugün mahkemeden Polat ailesi için tutuklama kararı çıkarsa Dilen-Engin Polat çiftinin iki çocuğuna kim bakacak? Devlet koruması altına mı alınacaklar?

Abone ol

Hürriyet yazarı Savaş Özbey, kara para aklamakla suçlandıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve adliyeye sevk edilen sosyal medya fenomenleri ve güzellik merkezi sahipleri Dilan Polat ve Engin Polat'ın çocuklarını gündeme getirdi. Özbey, bugünkü yazısında şunları kaydetti:

Anne, baba, teyze, amca içerde...

- Polat çiftinin bir kız, bir de erkek çocukları var. Eğer tutuklanma olursa bu çocuklara ne olacak diye düşündüm. Çünkü anne içeride, baba içeride, teyze içeride, amca içeride...

Babası annesini öldürmüş...

- Anneanne yok. Dilan Polat’ın babası annesini öldürmüş. Dede yok. Hapisten çıktıktan sonra beyin tümöründen o da ölmüş.

- Geriye bir tek Engin Polat’ın anne-babası Sezgin-Şükriye Polat çifti kalıyor. Onlar ne durumda belli değil ama Engin Polat’ın anneannesi yaşlılıktan serbest bırakıldı.

Çocuk Esirgeme falan mı verilecekler?

Eğer soruşturma daha da genişleyip onların başına da bir şey gelmezse tabii. Mal varlıklarına el konulduğuna göre bakıcı falan da tutamazlar. Ne olur ki o zaman? Çocuk Esirgeme falan mı?"