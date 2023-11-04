Dilan Polat ve Engin Polat'a 6 saatte 66 sayfa soru soruldu! Adliyeye böyle sevkedildiler

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde 6 saati aşkın süredir sorgulanan Engin Polat ve eşi Dilan Polat çiftinin sorgusu 23.45’de tamamlandı. Yaklaşık 6 saat süren sorguda, Dilan Polat’a 26, Engin Polat’a da 40 sayfadan oluşan soru yöneltildi. Aralarında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da olduğu 18 kişi sabah erken saatlerde Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. 6 kişinin sorgusu ise sürüyor.