Dilan Polat ve Engin Polat'a 6 saatte 66 sayfa soru soruldu! Adliyeye böyle sevkedildiler
Kara para aklama ve vergi kaçırma dahil ir dizi suçlamayla gözaltına alınan Dilan Polat ve Engin Polat çifti, emniyetteki sorgularının ardından İstanbul Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Dilan Polat ve Engin Polat'ın emniyetteki sorgusu 6 saat sürerken, kendilerine tam 66 sayfa soru yöneltildi. Dilan Polat'a 26 sayfa soru sorulurken, Engin Polat'a 46 sayfa soru yöneltildi.
İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde 6 saati aşkın süredir sorgulanan Engin Polat ve eşi Dilan Polat çiftinin sorgusu 23.45’de tamamlandı. Yaklaşık 6 saat süren sorguda, Dilan Polat’a 26, Engin Polat’a da 40 sayfadan oluşan soru yöneltildi. Aralarında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da olduğu 18 kişi sabah erken saatlerde Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. 6 kişinin sorgusu ise sürüyor.
Dilan'a 26, Engin'e 46 sayfa soru
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dilan Polat operasyonunda ele geçen belgelerin incelenmesinin ardından dün sorguları tamamladı. Dilan ve Engin Polat en son sorguya alındı. Mali Şube Müdürlüğü’nde yaklaşık 6 saat süren sorguda, Dilan Polat’a 26, Engin Polat’a da 40 sayfadan oluşan soru yöneltildi.
Tüm suçlamaları reddettiler
CNN TÜRK muhabiri Merve Tokaz, Dilan-Engin Polat çiftinin sorguda kendilerine yöneltilen suçlamaları reddettiğini aktardı. Emniyetteki sorguları tamamlanan gözaltındaki Engin Polat, Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu 18 kişi, sağlık kontrolleri için Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne götürüldü.
Gazetecilerin sorularına cevap vermediler
Sabah erken saatlerde sağlık kontrolünden geçirilen Dilan Polat ile Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 18 şüpheli Anadolu Adliyesi’ne sevk edildi. Engin Polat, Dilan Polat ve Sıla Doğu basın mensuplarının sorularına yanıt vermedi.