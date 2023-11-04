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Öğrencilere 'afet farkındalık' eğitimi verildi

Öğrencilere 'afet farkındalık' eğitimi verildi

Afyonkarahisar İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından, 30 Ekim-3 Kasım tarihleri arasında ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine afet farkındalık eğitimi verildi.

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AFAD görevlileri tarafından kentte bulunan Ali Çetinkaya İlkokulu, Karşıyaka ilkokulu, Küçükçobanlı Ortaokulu ve Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 'afet farkındalık' eğitimi verildi.

Verilen eğitim çerçevesinde ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine deprem, tahliye ve yangın tatbikatı yapıldı. Deprem öncesi deprem anında ve sonrasında neler yapılması gerektiği hakkında bilgiler verildi. Verilen eğitimlerden itibaren daha bilinçli ve tedbirli öğrenciler yetiştirilmesinin hedeflendiği kaydedildi.

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