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İstanbul'da aranan 640 zanlı yakalandı!

İstanbul'da aranan 640 zanlı yakalandı!

İstanbul'da gerçekleştirilen asayiş uygulamasında aranan 640 şüpheli yakalandı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, birinci aşamada dün 20.00-22.00 saatlerinde 217 noktada 1779 personel, bir polis helikopteri, 2 Deniz Limanı Şubesine ait bot ile sabit yol uygulaması gerçekleştirildi.

İkinci aşamada, 1626 personelin katılımıyla 22.00-23.59 saatlerinde umuma açık yerlere yönelik denetimle biten "Huzur İstanbul" uygulaması yapıldı.

Denetimlerde 181 bin 668 kişiye genel bilgi taraması yapıldı, farklı suçlardan aranan 640 şüpheli ile yoklama kaçağı 234 kişi yakalandı, 14 zanlı gözaltına alındı.

Aramalarda 50 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 15 kurusıkı tabanca, 103 fişek, 5 kilo 608 gram uyuşturucu, 280 uyuşturucu hap ile bundan elde edildiği değerlendirilen 13 bin bin 860 lira, 710 avro ve 110 dolar ele geçirildi.

Uygulama kapsamında 711 halka açık yer denetlendi, 5 iş yeri ile 74 kişi hakkında idari işlem yapıldı, bin 852 lira idari para cezası kesildi.

28 bin 109 araç ve bin 384 motosikletin kontrol edildiği denetimlerde, 1459 araç ve motosiklet ile 54 sürücü hakkında işlem yapıldı, 8 araç trafikten men edildi.

Uygulamada toplam 947 bin 247 lira para cezası verildi.

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