Hırsızlık olayları geçen yıla oranla yüzde 9-55 oranında azaldı

Kütahya'da geçen yılın ilk 10 ayına göre, bu yılın ilk 10 ayında hırsızlık olaylarında yüzde 9-55 oranında azalma gerçekleştiği bildirildi.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin il genelinde hırsızlık olaylarını azaltmaya yönelik uygulamalar, denetimler ve kontrolleri içeren çalışmalar sonucu 2022 - 2023 yılları 10 aylık olay karşılaştırılmasında, evden hırsızlık olayları yüzde 50,4, bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı olaylarında yüzde 9,4, iş yerinden ve kurumdan hırsızlık olaylarında yüzde 41,3, motosiklet hırsızlığı olaylarında yüzde 52,2, oto hırsızlığı olaylarında yüzde 15,4, otodan hırsızlık olaylarında yüzde 22,6, hayvan hırsızlığı olaylarında yüzde 12,5, yağma olaylarında ise yüzde 55,9 azalma sağlandı.



Yapılan çalışmalarda,179 ruhsatsız tabanca, 80 ruhsatsız tüfek, 108 kurusıkı tabanca, 2 bin 51 mermi-fişek ve bin 772 delici-kesici alet ele geçirildi.

1 Ocak 2023 ile 31 Ekim 2023 tarihi arası ilde çeşitli suçlardan aranan 818 şahıs yakalanarak adli makamlara sevk edildi.