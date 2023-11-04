MKE Ankaragücü, Emre Belözoğlu'nun eski takımı RAMS Başakşehir'e konuk olacak

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında yarın deplasmanda RAMS Başakşehir'le karşılaşacak. Başakşehir Fatih Terim Stadı'na saat 16.00'da oynanacak karşılaşmayı hakem Çağdaş Altay yönetecek.

Abone ol

Teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde çıktığı 4 resmi maçın 3'ünü kazanan sarı-lacivertlilerin Süper Lig'de 12 puanı bulunuyor Çağdaş Atan'ın teknik direktörlüğünü yaptığı RAMS Başakşehir ise ligde 8 puanla küme düşme hattında bulunuyor. İstanbul ekibi bu sezon oynadığı 10 lig maçının 7'sinde gol atmayı başaramadı.

Emre Belözoğlu için duygusal maç MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, eski takımına karşı 3 puan mücadelesi verecek. Başakşehir'in formasını futbolculuk döneminde 4 sezon giyen Belözoğlu, teknik direktör olarak da İstanbul ekibiyle 2 yılda 88 maça çıktı. Bu sezona da RAMS Başakşehir'le başlayan ve 3. haftada takımdan ayrılan Emre Belözoğlu, teknik direktör olarak kariyerinde ikinci kez turuncu-lacivertli ekibe rakip olacak.

Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'nin başındayken 18 Nisan 2021'de Başakşehir karşısında deplasmanda 2-1'lik galibiyet sevinci yaşamıştı. - MKE Ankaragücü, 2011'de bu yana kazanamıyor MKE Ankaragücü, Başakşehir'i 2011 yılından bu yana yenemiyor. İki takım arasında oynanan son 14 resmi maçın 12'sini Başakşehir kazanırken, 2 karşılaşma ise berabere bitti. Başkent ekibi rakibi karşısındaki son galibiyetini, 24 Nisan 2011'de deplasmanda 4-1'lik galibiyetle elde etmişti. - Ligdeki son 10 maçı da Başakşehir kazandı İki takım arasında Süper Lig'de oynanan son 10 maçı da Başakşehir kazandı.

MKE Ankaragücü, 2011'deki galibiyetten sonra ligde Başakşehir'le oynadığı son karşılaşmadan da puan alamadı. - Yaklaşık 3 yıldır Süper Lig'de üst üste kazanamıyor MKE Ankaragücü, Süper Lig'de yaklaşık 3 yıldı üst üste galibiyet alamıyor. Sarı-lacivertliler, Süper Lig'deki son üst üste galibiyetini 2020-2021 sezonunda almıştı. Başkent ekibi, o tarihten bu yana hükmen galibiyetler hariç Süper Lig'de üst üste 2 maç kazanamadı.