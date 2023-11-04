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Kara yollarında durum

Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine uyması gerekiyor.

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Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Anadolu Otoyolu'nun Kaynaşlı-Abant kavşaklarında (Bolu Dağı Tüneli Geçişi) tünel portal yapısı ve viyadüklerde genleşme derzi yenileme çalışmaları devam ediyor.

Bu nedenle otoyolun Ankara istikametinde sürücüler, Kaynaşlı Kavşağı'ndan D-100 devlet yoluna yönlendiriliyor. Abant Kavşağı'ndan tekrar otoyola giriş yapılabiliyor. TEM Otoyolu'nun Çerkezköy-Kınalı kavşaklarının İstanbul istikametinde üstyapı onarım çalışmaları nedeniyle 19.00-06.00 saatlerinde şerit kapatma yapılacak. Emirdağ-Bolvadin-Çay yolunun 23-24. kilometrelerinde heyelan ıslah çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Gaziantep-Nizip-Birecik yolunun 42-50. kilometrelerinde Nizip ve Birecik geçişlerinde yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü gerçekleştiriliyor. Nevşehir-Ürgüp-Kayseri yolunun 20-26. kilometrelerinde yapım, Havza-Merzifon yolunun 21-25. kilometrelerinde heyelan çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü devam ediyor.

Trabzon-Gümüşhane yolunun 43. kilometresinde yapılan sanat yapısı çalışması sebebiyle 3 şeritten sağlanan ulaşıma, 2 şeritten kontrollü izin veriliyor. Konya-Antalya yolunun Demirkapı tünelleri Konya-Antalya istikameti sağ tüpü bakım onarım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatılarak, ulaşım servis yolundan sürdürülüyor. Karabük-Kastamonu yolunun 9-11. ve Refahiye-İliç yolunun 22-52. kilometrelerinde yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.

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