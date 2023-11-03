BIST 7.706
DOLAR 28,37
EURO 30,43
ALTIN 1.817,09
HABER /  GÜNCEL

Zonguldak'ta kamyonet ile otobüs çarpıştı: 11 yaralı

Zonguldak'ta kamyonet ile otobüs çarpıştı: 11 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kamyonet ile otobüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.

Abone ol

M.C'nin kullandığı kamyonet, Bartın-Çaycuma yolu Akyamaç mevkisinde M.Ö'nün idaresindeki otobüsle çarpıştı.

Kazada 11 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ve polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda, araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Çanakkale'de kaçak göçmen operasyonu: 18 tutuklama
Çanakkale'de kaçak göçmen operasyonu: 18 tutuklama
Sakatlanan Muslera'nın durumu nasıl?
Sakatlanan Muslera'nın durumu nasıl?
Okan Buruk: Maçı böyle götürelim psikolojisi bize iyi gelmiyor
Okan Buruk: Maçı böyle götürelim psikolojisi bize iyi gelmiyor
İsrail'den, vatandaşlarına uyarı: Hepsini gizleyin!
İsrail'den, vatandaşlarına uyarı: Hepsini gizleyin!
Wilfried Zaha, Galatasaray formasıyla 4. golünü attı
Wilfried Zaha, Galatasaray formasıyla 4. golünü attı
Altun: İsrail'in gazetecilere ve sivillere saldırıları sonlandırılmalı
Altun: İsrail'in gazetecilere ve sivillere saldırıları sonlandırılmalı
BM: Hastaneler çatışmaya dahil edilmemeli ancak eli tetikte olan biz değiliz
BM: Hastaneler çatışmaya dahil edilmemeli ancak eli tetikte olan biz değiliz
Bakan Koca: Dünyanın harekete geçmesi için daha fazla ne olmalı?
Bakan Koca: Dünyanın harekete geçmesi için daha fazla ne olmalı?
Canlı bomba eğitimi alan DEAŞ üyesi Manisa'da yakalandı
Canlı bomba eğitimi alan DEAŞ üyesi Manisa'da yakalandı
DSÖ: Ambulans konvoyuna düzenlenen saldırı karşısında dehşete düştük
DSÖ: Ambulans konvoyuna düzenlenen saldırı karşısında dehşete düştük
Filistin'e destek vermişti! Sözleşmesi feshedildi
Filistin'e destek vermişti! Sözleşmesi feshedildi
Hizbullah'a Netanyahu'dan ilk yanıt: Hata yapmayın bedeli ağır olur
Hizbullah'a Netanyahu'dan ilk yanıt: Hata yapmayın bedeli ağır olur