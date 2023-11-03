Zonguldak'ta kamyonet ile otobüs çarpıştı: 11 yaralı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde kamyonet ile otobüsün çarpışması sonucu 11 kişi yaralandı.Abone ol
M.C'nin kullandığı kamyonet, Bartın-Çaycuma yolu Akyamaç mevkisinde M.Ö'nün idaresindeki otobüsle çarpıştı.
Kazada 11 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Jandarma ve polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı yolda, araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı.