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Bakan Koca: Dünyanın harekete geçmesi için daha fazla ne olmalı?

Bakan Koca: Dünyanın harekete geçmesi için daha fazla ne olmalı?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail'in Gazze Şeridi’ndeki Şifa Hastanesi’nin bahçesinde bulunan ambulans konvoyuna düzenlediği saldırıya ilişkin açıklamada bulundu.

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Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İçinde hastalar ve yaralılar olan ambulanslar saldırıya uğradı.

Uluslararası toplumun harekete geçmesi için daha fazla ne olmalı? İsrail’in sağlık kuruluşlarına, hasta ve yaralı taşıyan ambulanslara yönelik utanç verici, insanlık dışı olmakla bile tarif edilemeyecek saldırıları devam ediyor. Bugün, durumları kritik olan, Refah sınır kapısından Mısır’a transfer edilmeyi bekleyen hastalar ve yaralılar, Şifa Hastanesi önünde transfer için gelen ambulansların içerisinde saldırıya uğradılar. Biz, durumu kritik olan Gazzeli kardeşlerimizi tedaviye ulaşabilmeleri için ülkemize transfer etmeye hazır olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Bu hedef gözetmeyen saldırıların bir an önce durdurulması için uluslararası toplumun harekete geçmesini talep ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

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