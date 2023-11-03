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Süper Kupa maçının tarihi değişti

Süper Kupa maçının tarihi değişti

Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan Süper Kupa maçının 30 Aralık 2023 tarihinden 29 Aralık 2023 tarihine alındığını açıkladı.

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2022-2023 Sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Türkiye Kupası şampiyonu Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği TFF Süper Kupa'nın tarihinde değişiklik yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre mücadele, 29 Aralık'ta, saat 20.45'te Suudi Arabistan'ın Riyad kentindeki Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanacak.

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktır. Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacaktır.
5 günde 2 derbi yapılacak

Galatasaray ile Fenerbahçe, böylelikle 5 gün içinde 2 kez birbirlerine rakip olacak.

Süper Lig'in 18. haftasında iki takım 24 Aralık'ta Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak.

Ardından ezeli rakipler bu kez 29 Aralık'ta Süper Kupa için kozlarını paylaşacak.

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