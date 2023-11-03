Bu kez sıra Özlem Lina ve Tayyar Öz çiftinde mi? Feyza Altun: Bu Tayyargiller size tanıdık geliyor mu?

Dilan ve Engin Polat hakkında açılan soruşturmanın başından beri takipçisi olan avukat Feyza Altun, şimdi de masaya Özlem Lina ve Tayyar Öz çiftini yatırmaya karar verdi. Altun, X hesabından art arda paylaşımlarda bulundu.

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Türkiye'nin gündemindeki Dilan Polat ve Engin Polat çiftini yakın takibe alan avukat Feyza Altun, Twitter (X) hesabında yaptığı paylaşımlardaki çarpıcı açıklamalarla sık sık gündeme oturuyor. Altun bu defa oklarını birden zenginleşen Öz çiftine çevirdi.

Instagram'da 2,5 milyon takipçisi olan Öz, çocukları ve eşiyle yaptığı paylaşımlarla gündeme geliyor, aynı Dilan Polat gibi hayatını 'fazla şaşaalı ve abartılı' yaşadığı gerekçesiyle eleştiriliyor, hatta Dilan Polat'ı taklit ettiğine inanılıyor.

"Bu ikisi ne de bakmamız gerek"

Feyza Altun, dün akşam "Bu ikisine de bakmamız gerek arkadaşlar" diyerek sosyal medya fenomeni Özlem Altınok Öz ve doktor eşi Tayyar Öz'ü işaret etti.

Altun önce, "Bu Tayyargiller sürekli sağlık beyanında bulunuyor. Adam ortopedistmiş ama gece gündüz krem ve içinde bal olan bir ürünü 1 yaş altında çocuklara öneriyor. Daha önce sağlık beyanından 340 bin TL ceza yemişler" iddiasında bulundu.

"5 fabrika ve 2 bin çalışanım var"

"Bebekler için macun satarak havuzlu villalarda yaşıyor"

Ardından çiftin bir videosunu paylaşarak, "Bu Tayyargiller size tanıdık geliyor mu? Dandik kremler ve bebekler için macun satarak havuzlu villalarda yaşıyor, Range'lere biniyorlar..." dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının çiftle ilgili paylaşımlarına da yer veren Feyza Altun, Özlem ve Tayyar Öz'ün çekiliş yapıp, kendi yönettikleri hesaplara kazandırdığını ve hemen kullanıcı adını değiştirdikleri gibi iddialar olduğunu belirtti.

Bu çekilişler için izin alındı mı?

"154 TL üzeri çekilişler için izin alınması lazım" diyen Altun, "Bu çekilişler için izin alındı mı? Alındıysa yerine getirildi mi? Çekiliş sonuçlarını ilan yemeyen veya çekiliş taahhüdünü yerine getirmeyen kişiler hakkında yüz bin liradan on milyon liraya kadar adli para cezası ve iki aydan iki seneye kadar hapis cezasına karar verilebilir" açıklamasında bulundu.

Özlem ve Tayyar Öz'ün kozmetik sattıkları firmayı 2021'de kurduğunu, 2022'de de 245 bin TL vergi ödediğini iddia eden Feyza Altun, "2022 model bir Renge Rover 13-14 milyon. Bir milyon kar edip 13 milyonluk arabaya binmek neredeyse imkansız gibi" dedi.

Soyadını mı değiştirdi?

Altun ayrıca Tayyar Öz'ün Maraşlı olduğunu ve mecburi görevini Urfa Siverek'te yaptığını iddia etti. "Buralara baktığımda ise 'Tayyar Özsefil' isimli bir ortopedi uzmanı görüyorum. Maraşder'in de bir üyesi Tayyar Özsefil isminde" dedi ve bunun ya büyük bir tesadüf olabileceğini ya da soyadını değiştirdiğini iddia etti.

Ve son olarak, Dr. Tayyar Öz'ün kliniğinin internet sayfasındaki doktorlara bakıldığında hep yabancı isimli doktorların çıktığını gösteren bir video paylaştı ve durumun şüpheli gözüktüğünü ima etti.