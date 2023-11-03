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İsrail ambulans konvoyunu vurdu: Çok sayıda can kaybı var

İsrail ambulans konvoyunu vurdu: Çok sayıda can kaybı var

Şifa Hastanesinin ana kapısı - ambulans konvoyu ve Kudüs Hastanesi'nin çevresini bombalayan İsrail savaş uçakları, şimdi de Endonezya hastanesini vurdu.

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Şifa hastanesinin ana kapısı - ambulans konvoyu ve Kudüs hastanesini çevresini bombalayan İsrail savaş ucaklari şimdi de Endonezya hastanesini vurdu .

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Şifa Hastanesi'ndeki yaralıların Mısır'a tahliyesi için Uluslararası Kızılhaç'ın da İsrail'den güvence alamadığını açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Abluka altındaki Gazze Şeridi'nin en büyük hastanesi olan Şifa Hastanesi'nin ana jeneratörünün yakıt eksikliği nedeniyle birkaç saat içinde kapanabileceğini duyurarak, dünyaya insani felaket uyarısı yapmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yaralıların tahliyesi için "dünyaya çağrı"

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Şifa Hastanesi'ndeki yaralıların Mısır'a tahliyesi için Uluslararası Kızılhaç'ın da İsrail'den güvence alamadığını açıkladı.

Tüm dünya ülkelerine, halklara ve uluslararası kuruluşlara seslenen Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, Cenevre Konvansiyonu'nun 4. maddesi gereği uluslararası insancıl hukuka göre yaralıların hayatını kurtarmak için dünyadaki herkese sorumluluğu üstlenmesi çağrısı yaptı.

Bakanlık, Gazze merkezindeki Şifa Hastanesi'nden bir konvoyun yaralıları taşımak için yerel saatle 16.00'da hareket edeceğini duyurmuştu.

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