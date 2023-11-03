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Hizbullah'a Netanyahu'dan ilk yanıt: Hata yapmayın bedeli ağır olur

Hizbullah'a Netanyahu'dan ilk yanıt: Hata yapmayın bedeli ağır olur

Hizbullah lideri Hasan Nasrallah'ın ''Biz İsrail ile savaştayız'' açıklamasına İsrail Başbakanı Netanyahu'dan cevap geldi.

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Hizbullah lideri Hasan Nasrallah yaptığı açıklamada Aksa Tufanı operasyonunun birçok cepheye yayıldığını söyleyerek "Savaşın sorumlusu ABD, İsrail bir maşa. ABD bedel ödemeli. ABD üslerine saldıracağız." dedi. Bu açıklamanın akabinde İsrail Başbakanı Netanyahu da Hizbullah'ı tehdit etti.

"Bizi sınamayın, bunu bedelini ağır ödersiniz"

İsrail Başbakanı Netanyahu, Hizbullah liderinin açıklamalarına atıf yaparak, "Kuzeydeki düşmanlarımıza söylüyorum: Bizi sınamayın, bunun bedelini ağır ödersiniz." diye uyardı. Netanyahu, konuşmasının devamında, "İsrail, Gazze'deki (Hamas'ın elindeki) esirler serbest bırakılmadan geçici insani ateşkes yapılmasını reddediyor. Gazze'ye yakıt girişine izin vermiyoruz, para gönderilmesine karşı çıkıyoruz." ifadelerini kullandı.

Hizbullah lideri Nasrallah ne dedi?

Hizbullah lideri Nasrallah bugün yaptığı açıklamada Hamas'ın İsrail'e düzenlediği saldırılarla ilgili "Aksa Tufanı savaşı birden fazla cepheye yayıldı." dedi. Nasrallah, "Biz Lübnan'da 8 Ekim'de savaşa girdik. Güçlerimiz tüm cephelerde savaşıyor ve operasyonları günden güne yoğunlaştırıyorlar. Bu sayede İsrail, güçlerini Lübnan sınırında tutmak zorunda kalıyor." ifadelerini kullandı.

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