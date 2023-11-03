Hakan Ayık'ın Kafes Operasyonu'yla yakalanması dünyada yankı uyandırdı

Comanchero çetesinin çökertilmesi ve çete lideri Ayık'ın yakalanması, uluslararası basının radarına girdi.

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Güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonlarla çeteler birer birer etkisiz hale getiriliyor. İstanbul'da düzenlenen Kafes Operasyonu'nda uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero çökertildi.

Liderliğini Hakan Ayık'ın yaptığı örgüte yönelik operasyonun ayrıntıları belli oldu.

Suç örgütünün lider kadrosunda yer alan Ayık ve Duax Hohepa Ngakuru örgütün yönetimini devralarak suç faaliyetlerine devam ediyordu.

Çete liderlerinin Güney Amerika’dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Güney Kore ve Güney Afrika üzerinden Avustralya, Hollanda ve Hong Kong’a ulaştırmaya çalıştığı belirlendi.

The Guardian: İstanbul'da operasyon

Dünya basınından gazeteler, Hakan Ayık'ın yakalanmasına geniş yer ayırdı. İngiltere merkezli The Guardian, Ayık'ın Türkiye'de tutuklandığını okurlarına duyurdu.

44 yaşındaki Ayık'ın, 36 kişiyle birlikte İstanbul'da silahlı, organize suç şebekesine düzenlenen operasyonda yakalandığı belirtildi.

Tutuklananlar arasında ABD ve Yeni Zelanda'daki yetkililerin aradığı bazı şüphelilerin de olduğu aktarıldı.

ABC: En çok arananlar listesindeydi, Türkiye'de tutuklandı

Avustralya merkezli ABC, "Hakan Ayık uyuşturucu kaçakçılığı, adam öldürme ve cinayet iddialarıyla Türkiye'de tutuklandı." dedi.

Açıklamanın Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya tarafından yapıldığı kaydedildi.

Avustralya'da "Facebook gangsteri" lakabıyla bilinen Hakan Ayık'ın, "büyük miktarda ticari uyuşturucu tedariki" nedeniyle yıllardır en çok arananlar listesinde yer aldığına dikkat çekildi.

Reuters: Silahlı çete Comanchero hedefte

Türkiye'nin söz konusu şüpheliyi yakaladığına dair haberi servis eden Reuters, şunları aktardı:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'daki gözaltıların, dünya çapında uyuşturucu kaçakçılığı, adam öldürme, yağma ve kara para aklama faaliyetlerine karıştığı iddia edilen silahlı çete Comanchero'yu hedef aldığını söyledi.

Sky: En büyük hata

Hakan Ayık'ın çetesinin dokunulmaz olduğunu zannederek hareket ettiğini belirten Sky News Avustralya, Ayık’ın kullandığı 'An0m' adlı mobil uygulamanın yüzlerce şüphelinin yakalanmasını sağladığını duyurdu.

Ayık'ın, söz konusu uygulamanın şifreli olduğunu düşündüğüne dikkat çekildi. Haberde bu durumdan "en büyük hata" şeklinde söz edildi.