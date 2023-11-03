BIST 7.706
DOLAR 28,41
EURO 30,50
ALTIN 1.821,90
HABER /  GÜNCEL

Canlı bomba eğitimi alan DEAŞ üyesi Manisa'da yakalandı

Canlı bomba eğitimi alan DEAŞ üyesi Manisa'da yakalandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, hakkında terör örgütü DEAŞ'a üye olma suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Abone ol

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütlerinin faaliyetlerinin tespiti ve deşifresine yönelik İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli yürütülen çalışmalarda, DEAŞ terör örgütü üyeliğinden hakkında kesinleşmiş 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan Suriye uyruklu A.E.H'nin Turgutlu ilçesinde bulunduğu tespit edildi.

Düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüttüğü dönem içerisinde canlı bomba eylemi yapmak için eğitim aldığı şeklinde bilgileri bulunan, hakkında Şanlıurfa Ağır Ceza İlamat Masası tarafından silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 5 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası olan yabancı uyruklu A.E.H. isimli şahıs, 3 Kasım günü saat 16.30 sıralarında ilimiz Turgutlu ilçesinde yakalanarak gözaltına alınmış, aynı gün çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir."

ÖNCEKİ HABERLER
DSÖ: Ambulans konvoyuna düzenlenen saldırı karşısında dehşete düştük
DSÖ: Ambulans konvoyuna düzenlenen saldırı karşısında dehşete düştük
Filistin'e destek vermişti! Sözleşmesi feshedildi
Filistin'e destek vermişti! Sözleşmesi feshedildi
Hizbullah'a Netanyahu'dan ilk yanıt: Hata yapmayın bedeli ağır olur
Hizbullah'a Netanyahu'dan ilk yanıt: Hata yapmayın bedeli ağır olur
Hakan Ayık'ın Kafes Operasyonu'yla yakalanması dünyada yankı uyandırdı
Hakan Ayık'ın Kafes Operasyonu'yla yakalanması dünyada yankı uyandırdı
Süper Kupa maçının tarihi değişti
Süper Kupa maçının tarihi değişti
Kredi risk primi 2 yılın en düşük seviyesini gördü
Kredi risk primi 2 yılın en düşük seviyesini gördü
Borsa günü yükselişle tamamladı
Borsa günü yükselişle tamamladı
Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti
Galatasaray sahasında Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti
İsrail ambulans konvoyunu vurdu: Çok sayıda can kaybı var
İsrail ambulans konvoyunu vurdu: Çok sayıda can kaybı var
Isparta'da doğal gaz sızıntısından etkilenen 10 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Isparta'da doğal gaz sızıntısından etkilenen 10 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak gözaltına alındı
Sosyal medya fenomeni Banu Parlak gözaltına alındı
Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi olay açıklama
Trabzonspor'dan Fenerbahçe maçı öncesi olay açıklama