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DSÖ: Ambulans konvoyuna düzenlenen saldırı karşısında dehşete düştük

DSÖ: Ambulans konvoyuna düzenlenen saldırı karşısında dehşete düştük

Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze Şeridi'nde binlerce hasta ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi yakınında hastaları tahliye eden ambulans konvoyuna düzenlenen, ölüm ve yaralanmalara neden olan saldırı karşısında tamamen dehşete düştüklerini belirtti.

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, X sosyal medya platformundan İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde binlerce hasta ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını vurmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

"Şifa Hastanesi yakınında hastaları tahliye eden ambulans konvoyuna düzenlenen, hasar, ölüm ve yaralanmalara neden olan saldırı karşısında tamamen dehşete düştük" ifadelerini kullanan Ghebreyesus, hastalar, sağlık çalışanları ve tesisler ile ambulansların her zaman korunması gerektiğini yineledi.

Ghebreyesus, İsrail ile Filistin arasında devam eden gerilim karşısında ateşkesin derhal sağlanması çağrısında bulundu.

İsrail ordusunun abluka altındaki Gazze Şeridi'nde binlerce hasta ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını vurduğu, ölü ve yaralıların olduğu bildirilmişti.

Alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun, Şifa Hastanesi yerleşkesinin giriş kısmını bombalaması sonucu can kayıpları yaşanmıştı.

İsrail'in Şifa Hastanesi giriş kısmına yönelik saldırısı, Mısır'da tedavi görmek üzere yaralıları taşıyan ambulans konvoyunun yola çıkacağı sırada gerçekleşmişti.

Saldırı sonucu, yaralıları taşıyan ambulanslarda da ciddi hasar oluşmuştu.

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