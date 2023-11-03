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Filistin'e destek vermişti! Sözleşmesi feshedildi

Filistin'e destek vermişti! Sözleşmesi feshedildi

Alman ekibi Mainz 05, Filistin'e desteğini yineleyen Anwar El Ghazi'nin sözleşmesini feshettiğini açıkladı.

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Alman ekibi Mainz 05, Filistin'e destek verdiği için daha önce kadro dışı bıraktığı futbolcusu Anwar El Ghazi'nin sözleşmesini feshetti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 28 yaşındaki Fas asıllı Hollandalı futbolcunun sosyal medyadaki yorum ve paylaşımlarının ardından sözleşmesinin feshedildiği kaydedildi.

Filistin'e destek veren ilk paylaşımının ardından futbolcuyu kadro dışı bırakan kulüp yönetimi, yapılan görüşmeler sonrasında Anwar El Ghazi'nin affedildiğini duyurmuştu.

Forvet oyuncusu, iki gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla görüşlerinin arkasında olduğunu ifade etmişti.

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