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İsrail'den, vatandaşlarına uyarı: Hepsini gizleyin!

İsrail'den, vatandaşlarına uyarı: Hepsini gizleyin!

İsrail, vatandaşlarına yurt dışı seyahatlerini yeniden değerlendirmeleri, seyahat ederken de İsrail ve Yahudi sembollerini açıkça göstermekten kaçınmaları çağrısında bulundu.

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7 Ekim'den bu yana Filistin'deki katliam saldırılarını sürdüren İsrail'den, vatandaşlarına çarpıcı bir seyahat uyarısında bulundu.

İsrail'den 'benzeri görülmemiş' seyahat uyarısı

İsrail Başbakanlığı Ulusal Güvenlik Merkezi ve İsrail Dışişleri Bakanlığından konuya ilişkin ortak yazılı açıklama yapıldı.

İsrail’in Gazze’ye saldırıları nedeniyle "İsraillilere ve Yahudilere yönelik şiddet olaylarının ve antisemitizmin dünya genelinde arttığı" ifade edilen açıklamada, İsraillilerden seyahatleri sırasında önlemlerini artırmaları istendi.

Açıklamada, "seyahat uyarısı olmayan ülkelerde bile seçilen destinasyonda İsrail'e yönelik protestoların ve şiddet gösterilerinin var olup olmadığının doğrulanması" için çağrı yapılarak, "bu olayların, seyahat uyarısı olmayan ülkeler dahil dünyanın birçok ülkesinde gerçekleştiği" vurgulandı.

'İsrail ve Yahudi sembollerini göstermekten kaçının'

“Gösteri ve protestolardan uzak durulması, tetikte olunması ve etrafta olup bitenlere dikkat edilmesi" tavsiye edilen açıklamada, İsraillilerden, "İsrail ve Yahudi sembollerini açıkça göstermekten kaçınmaları" istendi.

"Ulusal Güvenlik Merkezi, bu günlerde yurt dışına seyahat etme zorunluluğunun gözden geçirilmesi çağrısında bulunuyor." ifadelerine yer verilen açıklamada, "Arap ülkeleri, Orta Doğu, Kuzey Kafkasya ve İran'a komşu ülkeler başta olmak üzere seyahat uyarısı olan ülkelere seyahatin ertelenmesi" tavsiye edildi.

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