Sakatlanan Muslera'nın durumu nasıl?

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Kasımpaşa maçında sakatlanan Fernando Muslera hakkında bilgi vererek, dirseğinde çıkık oluştuğunu ve saha içinde yerine oturttuklarını söyledi. Doktor İnce, yarın yapılacak tetkiklerin ardından Uruguaylı kaleci ile ilgili bilgi verileceğini dile getirdi.

Abone ol

Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından mücadelenin 55. dakikasında sakatlık geçiren kaleci Muslera ile ilgili kulüp doktoru Yener İnce, basın mensuplarını bilgilendirdi.

"Saha içindeki müdahale sırasında yerine oturttuk"

Yener İnce’den yapılan açıklamada Uruguaylı file bekçisinin pozisyonda darbeye bağlı olarak dirseğinin çıktığını ve saha içinde yaptıkları müdahale ile dirseğini yerine oturttuklarını belirterek, şu şekilde konuştu:

Pozisyonda darbeye bağlı olarak Muslera’nın dirseğinde bir çıkık oluştu. Saha içindeki müdahale sırasında yerine oturttuk. Yarın çekeceğimiz MR’da ve filmlerde buna eşlik eden bir şey var mı bunu göreceğiz. Eğer eşlik eden tabloyu belirlersek ne kadar süre alacağını belirleyeceğiz. Bazen bu çok rahat atlatılabilir, yerine oturması yeterli olabilir. Küçük kırıkla beraberse bu durum uzar. Yarın daha net bir şey söyleyeceğiz.