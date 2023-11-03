BIST 7.706
DOLAR 28,39
EURO 30,50
ALTIN 1.816,70
HABER /  SPOR  /  GALATASARAY

Sakatlanan Muslera'nın durumu nasıl?

Sakatlanan Muslera'nın durumu nasıl?

Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Kasımpaşa maçında sakatlanan Fernando Muslera hakkında bilgi vererek, dirseğinde çıkık oluştuğunu ve saha içinde yerine oturttuklarını söyledi. Doktor İnce, yarın yapılacak tetkiklerin ardından Uruguaylı kaleci ile ilgili bilgi verileceğini dile getirdi.

Abone ol

Süper Lig’in 11. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa’yı 2-1 mağlup etti. Maçın ardından mücadelenin 55. dakikasında sakatlık geçiren kaleci Muslera ile ilgili kulüp doktoru Yener İnce, basın mensuplarını bilgilendirdi.

"Saha içindeki müdahale sırasında yerine oturttuk"

Yener İnce’den yapılan açıklamada Uruguaylı file bekçisinin pozisyonda darbeye bağlı olarak dirseğinin çıktığını ve saha içinde yaptıkları müdahale ile dirseğini yerine oturttuklarını belirterek, şu şekilde konuştu:

Pozisyonda darbeye bağlı olarak Muslera’nın dirseğinde bir çıkık oluştu. Saha içindeki müdahale sırasında yerine oturttuk. Yarın çekeceğimiz MR’da ve filmlerde buna eşlik eden bir şey var mı bunu göreceğiz. Eğer eşlik eden tabloyu belirlersek ne kadar süre alacağını belirleyeceğiz. Bazen bu çok rahat atlatılabilir, yerine oturması yeterli olabilir. Küçük kırıkla beraberse bu durum uzar. Yarın daha net bir şey söyleyeceğiz.

ÖNCEKİ HABERLER
Okan Buruk: Maçı böyle götürelim psikolojisi bize iyi gelmiyor
Okan Buruk: Maçı böyle götürelim psikolojisi bize iyi gelmiyor
İsrail'den, vatandaşlarına uyarı: Hepsini gizleyin!
İsrail'den, vatandaşlarına uyarı: Hepsini gizleyin!
Wilfried Zaha, Galatasaray formasıyla 4. golünü attı
Wilfried Zaha, Galatasaray formasıyla 4. golünü attı
Altun: İsrail'in gazetecilere ve sivillere saldırıları sonlandırılmalı
Altun: İsrail'in gazetecilere ve sivillere saldırıları sonlandırılmalı
BM: Hastaneler çatışmaya dahil edilmemeli ancak eli tetikte olan biz değiliz
BM: Hastaneler çatışmaya dahil edilmemeli ancak eli tetikte olan biz değiliz
Bakan Koca: Dünyanın harekete geçmesi için daha fazla ne olmalı?
Bakan Koca: Dünyanın harekete geçmesi için daha fazla ne olmalı?
Canlı bomba eğitimi alan DEAŞ üyesi Manisa'da yakalandı
Canlı bomba eğitimi alan DEAŞ üyesi Manisa'da yakalandı
DSÖ: Ambulans konvoyuna düzenlenen saldırı karşısında dehşete düştük
DSÖ: Ambulans konvoyuna düzenlenen saldırı karşısında dehşete düştük
Filistin'e destek vermişti! Sözleşmesi feshedildi
Filistin'e destek vermişti! Sözleşmesi feshedildi
Hizbullah'a Netanyahu'dan ilk yanıt: Hata yapmayın bedeli ağır olur
Hizbullah'a Netanyahu'dan ilk yanıt: Hata yapmayın bedeli ağır olur
Hakan Ayık'ın Kafes Operasyonu'yla yakalanması dünyada yankı uyandırdı
Hakan Ayık'ın Kafes Operasyonu'yla yakalanması dünyada yankı uyandırdı
Süper Kupa maçının tarihi değişti
Süper Kupa maçının tarihi değişti